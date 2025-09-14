Олимпийският шампион Франция и световният шампион Италия започнаха с победи на Мондиала по волейбол

Двукратният олимпийски шампион Франция започна с експресна победа срещу Република Корея с 3:0 (25:12, 25:18, 25:16) на Световното първенство по волейбол във Филипините. Жан Патри бе най-резултатен за "петлите" с 16 точки, Тревор Клевено добави 9, а Ървин Нгапет завърши със 7. За корейците лидер бе Хео Субон с 9 точки. Франция оглави класирането в Група "С", където в другия мач Аржентина надигра Финландия в петгеймов трилър - 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:22, 15:11).

Световният шампион Италия започна защитата си на титлата с убедителна победа над Алжир с 3:0 (25:13, 25:22, 25:17). Алесандро Микиелето поведе италианците със 17 точки, Матия Батоло добави 13, а Юри Романо помогна с 11.

В Група "А" тимът на Египет надигра Иран донякъде изненадващо с 3:1 (25:17, 16:25, 25:23, 25:20).

Белгия се наложи над тима на Украйна с 3:0 (25:16, 25:17, 25:22) на старта, като Фере Реджерс се отличи с 23 точки за белгийците, а Чехия победи Сърбия със същия чист резултат - 3:0 (25:22, 25:23, 25:20).

Отборът на Бразилия потрепери, но направи обрат срещу Китай - 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:21). Бразилците са в тежка група с Чехия, Сърбия и Китай, където са възможни различни въртележки.