Французойката Елза Жакмо се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Гуадалахара

Французойката Елза Жакмо на турнира по тенис за жени УТА 500 на твърди кортове в Гуадалахара (Мексико) с награден фонд над 1 милион долара.

Жакмо записа обрат срещу шестата подставена Татяна Мария от Германия – 3:6, 6:4, 6:4 в двубой продължил 2:14 часа. Преди това представителката на Франция елиминира и номер 1 в схемата на състезанието- Елизе Мертенс (Белгия). Следващата и съперничка ще бъде колумбийката Емилиана Аранго, която победи канадката Марина Стакушич – 6:2, 6:3.

17-годишната Ива Йович (САЩ) продължи впечатляващото си представяне, елиминирайки Виктория Хименес Касинцева (Андора) с 6:3, 3:6, 7:6 (6) и да достигне за първи път в кариерата си до полуфиналите на турнир от УТА.

Йович ще спори за място на финал с Никола Бартункова от Чехия, която отстрани защитаващата титлата си и поставената под номер 4 Магдалена Фрех (Полша)-7:5, 6:4.