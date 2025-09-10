Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Christophe Ena
Париж,  
10.09.2025 08:20
 (БТА)

Нападателят Килиан Мбапе се изкачи на второ място в списъка на голмайсторите на френския национален отбор по футбол за всички времена.

Снощи "петлите" победиха Исландия с 2:1 у дома в квалификационен мач за Световното първенство през 2026-а. Мбапе отбеляза един гол, негов 52-и за представителния тим. Той изпревари нападателя Тиери Анри (51 гола) по този показател. Номер 1 в историята на френския национален отбор е Оливие Жиру с 57 попадения.

26-годишният Мпабе е световен шампион от Мондиал 2018 и сребърен медалист от Мондиал 222, където стана голмайстор с осем гола. През 2021-а с Франция той триумфира и в турнира Лига на нациите.

Тиери Анри игра за френския национален отбор от 1997 до 2010 година, като има 123 мача и беше капитан. Той е световен (1998) и европейски шампион (2000), носител на Купата на конфедерациите (2003), а също и сребърен медалист от Мондиал 2006.

