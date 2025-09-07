Заместник-председателят на БФКонен спорт Петър Чолаков: "Изключително представяне на младото поколение"

Заместник-председателят на Българска федерация конен спорт Петър Чолаков похвали изключителното представяне на младото поколение на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в сръбската столица Белград.

Националите завоюваха осем медала - четири в индивидуалните състезания и четири в отборните надпревари в различните възрастови групи.

"Страхотна организация на домакините от Белград, изключителна атмосфера. Това е най-голямата Балканиада, провеждана досега и в нея участват 199 коня. Преди шест години в Атина беше предишната най-масова със 164 коня", каза Чолаков специално за БТА.

"Изключително представяне на младото поколение при деца и юноши. Единственият отбор, който беше без нито една грешка за цялото състезание, е този на България при юношите. Спечелихме осем медала и още няколко класирания в топ 5", добави той.

На Балканския шампионат в Белград страната участва с 26 състезатели, а за отличията спориха спортисти от седем държави.