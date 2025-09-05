Подробно търсене

Асен Даскалов
Евертън желае да запази вратаря си Джордън Пикфорд
Photo: Danny Lawson/PA via AP
05.09.2025 18:30
Евертън иска да запази вратаря си Джордън Пикфорд и след края на договора му през 2027 година. Клубът от Висшата лига планира да предложи нов контракт на английския национал и да запази в състава си опитния страж. 

Пикфорд, който ще навърши 32 години следващия март, е смятан за важна част от състава на "карамелите" в близко бъдеще.

По-рано през това лято 23-годишният защитник Джарад Брантуайт подписа дългосрочен договор с клуба от Мърсисайд.

Джордън Пикфорд носи екипа на "сините" от 2017 година и има 76 мача за националния отбор на Англия.

В края на август Евертън откри новия си стадион "Хил Дикинсън" с победа срещу Брайтън с 2:0.

