Кремена Младенова
Германският национал Йонатан Та предупреди, че предстоящият квалификационен мач за Мондиал 2026 срещу Словакия няма да бъде лесен
снимка: Harry Langer/dpa via AP
Херцогенаурах,  
03.09.2025 13:11
 (БТА)

Защитникът на националния отбор на Германия по футбол Йонатан Та предупреди, че първият предстоящ двубой срещу Словакия няма да бъде лесен, като призова тима да си осигури класиране за Световното първенство по убедителен начин.

"Искаме да се класираме по такъв начин, че да излизаме на терена с убеждение, да печелим мачовете с убеждение и да се класираме за Световното първенство с позитивно чувство", коментира Та на тренировъчния лагер на отбора в Херцогенаурах.

Нападателят Серж Гнабри се изказа в подобен тон с думите: "Пътят е важен, процесът на сплотяването ни като отбор и постигане на възможно най-добрите резултати."

Съставът на Германия ще играе в четвъртък срещу Словакия в Братислава, а след това ще бъде домакин на Северна Ирландия в неделя в Кьолн.

Четирикратните световни шампиони са сред основните фаворити в групата, която включва и Люксембург, а победителят се класира директно за Мондиал 2026 в Съединените щати, Мексико и Канада.

"Не бива да ги подценяваме", каза още Йонатан Та по повод бъдещите противници.

По повод мача в Братислава, той заяви: "Там особено ще бъде трудно. Имат няколко играчи с международен опит. Няма да е лесен мач далеч от дома."

