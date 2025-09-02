В Байерн Мюнхен нараства загрижеността за бъдещето на Макс Еберл в ръководството на клуба

Нараства загрижеността за бъдещето на члена на Борда на Байерн Мюнхен, отговарящ за спорта - Макс Еберл в надзорния съвет на клуба в края на бурния трансферен прозорец, съобщава вестник TZ.

Има опасения, че Еберл "може да подаде оставка по собствено желание в близко бъдеще".

Еберл има договор до 2027 година и оттеглянето му би било изненада. Вестник Bild информира, че той не обмисля подобно нещо в момента и си е взел няколко дни почивка по време на паузата за националните отбори.

Байерн Мюнхен се стреми към по-голяма приемственост на върха в клуба, след като главният изпълнителен директор Оливер Кан и членът на Борда, отговарящ за спорта - Хасан Салихамиджич трябваше да напуснат през 2023 година.

На този фон членът на борда, отговарящ за финансите - Михаел Дидерих напуска в края на септември и вече няколко пъти се спекулира за Макс Еберл, който пристигна в Байерн миналата година.

Еберл успя да привлече Йонатан Та и Том Бишоф със свободни трансфери през това лято, но големите цели Флориан Вирц и Ник Волтемаде се присъединиха съответно към Ливърпул и Нюкасъл Юнайтед.

Макс Еберл беше натоварен със задачата да намали разходите за заплати, продавайки футболисти, а нападателите Томас Мюлер, Кингсли Коман, Лерой Сане и Матис Тел се разделиха с клуба.

Това разреди доста атаката на отбора и бе привлечен единствено Луис Диас за приблизително 70 милиона евро. След това шефовете на клуба разрешиха само подписване на договори за наем на играчи, като нападателят Николас Джаксън пристигна от Челси в понеделник, в последния ден на трансферния прозорец.

Наскоро Еберл представи плановете си за състава пред Надзорния съвет на Байерн Мюнхен, където не всички членове се съгласяват с политиката за пестене на президента Херберт Хайнер и членовете Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге.