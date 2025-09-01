Баскетболният Миньор 2015 обяви поредно ново попълнение

Сърбинът Лазар Станкович е поредното ново име в пернишкия баскетболен отбор Миньор 2015, съобщиха от клуба.

"Миньор 2015 продължава със селекцията за новия сезон. Тимът привлече четвърто чуждестранно попълнение това лято - сърбина Лазар Станкович. Баскетболистът е роден на 17 ноември 1999 година. Висок е 206 сантиметра и играе на позиции 4 и 5", информираха от тима на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

"Станкович дава ход на сезон 2024/2025 в Пярну, но в началото на календарната година преминава в друг естонски отбор - Рапла. Сърбинът стига до бронзовите медали с последния тим в местния елит. Тежкото крило записва средно по 5.7 точки и 4.4 борби за 13 мача в естонския шампионат. Досега 25-годишният играч има периоди още в сръбските Младост, Напредък, Раднички и Нови Пазар", добавиха от лагера на Миньор 2015.