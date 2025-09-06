Подробно търсене

Баскетболният Миньор 2015 стартира контролите с победа над сръбския Пирот

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков, архив
Перник,  
06.09.2025 11:59
 (БТА)

Баскетболният Миньор 2015 (Перник) стартира успешно подготвителните си мачове за новия сезон.

Момчетата, които през този сезон ще бъдат водени от тандема Ивица Вукотич - Милен Дудев, се наложиха над Пирот с 87:80 в проверка, която се изигра на сръбска земя.

Игор Кесар вкара 28 точки в дебюта си за Миньор 2015, а 21 реализира Лъчезар Тошков.

"Другата позитивна новина дойде от това, че нови двама 16-годишни играчи от школата на Миньор направиха своя дебют в мъжкия баскетбол - Иво Валентинов и Божидар Кирилов", информираха от пернишкия тим в социалните мрежи.

"Андрей Михайлов също взе участие в двубоя, а още две момчета от редиците на подрастващите бяха част от състава на миньорци - националите до 16 години Мартин Танев и Руслан Богомиров", добавиха от Миньор 2015.

/КМ/

Към 12:29 на 06.09.2025 Новините от днес

