Баскетболният Миньор 2015 стартира контролите с победа над сръбския Пирот

Баскетболният Миньор 2015 (Перник) стартира успешно подготвителните си мачове за новия сезон.

Момчетата, които през този сезон ще бъдат водени от тандема Ивица Вукотич - Милен Дудев, се наложиха над Пирот с 87:80 в проверка, която се изигра на сръбска земя.

Игор Кесар вкара 28 точки в дебюта си за Миньор 2015, а 21 реализира Лъчезар Тошков.

"Другата позитивна новина дойде от това, че нови двама 16-годишни играчи от школата на Миньор направиха своя дебют в мъжкия баскетбол - Иво Валентинов и Божидар Кирилов", информираха от пернишкия тим в социалните мрежи.

"Андрей Михайлов също взе участие в двубоя, а още две момчета от редиците на подрастващите бяха част от състава на миньорци - националите до 16 години Мартин Танев и Руслан Богомиров", добавиха от Миньор 2015.