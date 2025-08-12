Подробно търсене

Мората твърди, че „ангажиментите не са спазени“ от Галатасарай

Боян Денчев
Мората твърди, че „ангажиментите не са спазени“ от Галатасарай
Мората твърди, че „ангажиментите не са спазени“ от Галатасарай
снимка: АР, Antonio Calanni
Истанбул,  
12.08.2025 14:48
 (БТА)

Бившият нападател на Челси Алваро Мората твърди, че „фундаменталните ценности не са били спазени“, след като престоят му под наем в Галатасарай беше прекратен.

Испанецът се завърна в Милан в понеделник, след като наемът му в Турция приключи с несъгласие, тъй като беше принуден да се откаже от част от заплатата си.

Очакваше се Мората да се присъедини към Комо, но отправи прощален изстрел към бившия си клуб.

Той публикува в Instagram: „Имаше моменти, в които дадената дума и уважението към фундаменталните ценности не бяха спазени.

До самия край поетите ангажименти не бяха спазени, до степен, че нямах друг избор, освен да се откажа от част от заплатата си и други договорни права, които вече бях спечелил чрез работата си (публикуваната цифра не е точна).

За мен, както в живота, така и в работата, има принципи, които никога не бива да се нарушават, като например уважение към правата на всеки човек. Непризнаването и невъзнаграждаването на заслуженото е за мен неприемливо и противоречи на ценностите на справедливостта и професионализма, в които вярвам.

Знам, че за тези въпроси често не се говори открито, но смятам, че е редно да дам на феновете истинското обяснение за случилото се.

Вие и град Истанбул винаги ще останете в сърцето ми и ви желая всичко най-добро, днес и в бъдеще“.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:37 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация