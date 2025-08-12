Мората твърди, че „ангажиментите не са спазени“ от Галатасарай

Бившият нападател на Челси Алваро Мората твърди, че „фундаменталните ценности не са били спазени“, след като престоят му под наем в Галатасарай беше прекратен.

Испанецът се завърна в Милан в понеделник, след като наемът му в Турция приключи с несъгласие, тъй като беше принуден да се откаже от част от заплатата си.

Очакваше се Мората да се присъедини към Комо, но отправи прощален изстрел към бившия си клуб.

Той публикува в Instagram: „Имаше моменти, в които дадената дума и уважението към фундаменталните ценности не бяха спазени.

До самия край поетите ангажименти не бяха спазени, до степен, че нямах друг избор, освен да се откажа от част от заплатата си и други договорни права, които вече бях спечелил чрез работата си (публикуваната цифра не е точна).

За мен, както в живота, така и в работата, има принципи, които никога не бива да се нарушават, като например уважение към правата на всеки човек. Непризнаването и невъзнаграждаването на заслуженото е за мен неприемливо и противоречи на ценностите на справедливостта и професионализма, в които вярвам.

Знам, че за тези въпроси често не се говори открито, но смятам, че е редно да дам на феновете истинското обяснение за случилото се.

Вие и град Истанбул винаги ще останете в сърцето ми и ви желая всичко най-добро, днес и в бъдеще“.