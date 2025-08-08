Подробно търсене

Макаби Хайфа си тръгна с победа от Полша

Боян Денчев
Макаби Хайфа си тръгна с победа от Полша
Макаби Хайфа си тръгна с победа от Полша
снимка: АР, Denes Erdos
Ченстохова,  
08.08.2025 08:44
 (БТА)

Макаби Хайфа успех с 1:0 като гост на Ракув Ченстохова в първата среща от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Победителят от този сблъсък ще се изправи срещу спечелилия двойката Арда – Кауно Жалгирис. Футболистите на Александър Тунчев взе аванс от 1:0 при визитата си в Литва.

Единственият гол в мача, игран на стадион „РКС Ракув“, падна в 61-ата минута, когато Ейтан Азулай с прецизен удар преодоля Треловски.

Реваншът е след седмица в Унгария, където Макаби Хайфа домакинства заради военната обстановка в Израел.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:06 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация