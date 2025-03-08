Черно море и Спартак завършиха наравно във варненското дерби от 24-ия кръг на efbet Лига

Първенство на България по футбол, Срещи от 24-тия кръг на Първа лига: ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) – 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Петър Витанов 40, 1:1 Диого Абреу 61, 2:1 Петър Витанов 90+2 Берое - ЦСКА-София - 0:2 (0:0) голмайстори: Станислав Шопов 53, Йоанис Питас 73 Червен картон: Лумбард Делова (ЦСКА-София) - 90+1 минута Черно море - Спартак (Варна) - 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Дани Мартин 43, 1:1 Феликс Щраус 72 червен картон: Деян Лозев (Спартак Варна) - 37-а минута от петък: Ботев (Враца) - Крумовград - 0:0 в неделя от 12:00 часа: Ботев (Пловдив) - Арда от 14:30 часа: Левски - Славия от 17:00 часа: Локомотив (София) - Лудогорец в понеделник от 17:30 часа: Септември - Хебър временно класиране: 1. Лудогорец 23 18 4 1 47:10 58 точки 2. Левски 23 16 2 5 45:18 50 3. Черно море 24 13 7 4 35:16 46 4. Ботев (Пд) 23 13 2 8 25:22 41 5. Арда 23 11 6 6 29:27 39 6. Берое 24 11 4 9 29:21 37 7. Спартак (Вн) 24 10 6 8 29:31 36 8. ЦСКА-София 24 10 6 8 34:24 36 9. Славия 23 9 4 10 28:29 31 10. ЦСКА 1948 24 6 10 8 27:33 28 11. Септември 23 8 3 12 21:31 27 12. Локомотив (Пд) 24 6 5 13 25:35 23 13. Локомотив (Сф) 23 6 5 12 21:35 23 14. Крумовград 24 5 8 11 13:22 23 15. Ботев (Вр) 24 3 5 16 17:47 14 16. Хебър 23 1 7 15 17:40 10