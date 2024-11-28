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ОБНОВЕНА Тотнъм и Рома поделиха точките, успехи за Манчестър Юнайтед, Реал Сосиедад и Фенербахче в Лига Европа

Ива Кръстева
Тотнъм и Рома поделиха точките, успехи за Манчестър Юнайтед, Реал Сосиедад и Фенербахче в Лига Европа
Тотнъм и Рома поделиха точките, успехи за Манчестър Юнайтед, Реал Сосиедад и Фенербахче в Лига Европа
снимка: AP Photo/Kin Cheung
Рим,  
28.11.2024 21:51 | ОБНОВЕНА 29.11.2024 00:05
 (БТА)

Мачове от петия кръг на турнира по футбол Лига Европа:

Лацио (Италия) - ЛУДОГОРЕЦ (БЪЛГАРИЯ)               - 0:0
Андерлехт (Белгия) - Порто (Португалия)             - 2:2
Атлетик Билбао (Испания) - Елфсборг (Швеция)        - 3:0 
АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Галатасарай (Турция)     - 1:1
Бешикташ (Турция) - Макаби Тел Авив (Израел)        - 1:3
Динамо Киев (Украйна) - Виктория Пилзен (Чехия)     - 1:2
Карабах (Азербайджан) - Олимпик Лион (Франция)      - 1:4
Рига (Латвия) - ПАОК Солун (Гърция)                 - 0:2
Брага (Португалия) - Хофенхайм (Германия)           - 3:0
ФКСБ (Румъния) - Олимпиакос (Гърция)                - 0:0
Ференцварош (Унгария) - Малмьо (Швеция)             - 4:1
Манчестър Юнайтед (Англия) - Бодьо/Глимт (Норвегия) - 3:2
Мидтиланд (Дания) - Айнтрахт Франкфурт (Германия)   - 1:2
Ница (Франция) - Глазгоу Рейнджърс (Шотландия)      - 1:4
Реал Сосиедад (Испания) - Аякс (Нидерландия)        - 2:0
Славия Прага (Чехия) - Фенербахче (Турция)          - 1:2
Тотнъм (Англия) - Рома (Италия)                     - 2:2
Твенте (Нидерландия) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия)    - 0:1

В класирането водят Лацио, Атлетик Билбао и Айнтрахт Франкфурт с по 13 точки, следвани от Галатасарай и Андерлехт с по 11 и т.н. Лудогорец е на 33-о място с 2 точки. 

/ИК/

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