Тотнъм и Рома поделиха точките, успехи за Манчестър Юнайтед, Реал Сосиедад и Фенербахче в Лига Европа

Мачове от петия кръг на турнира по футбол Лига Европа:

Лацио (Италия) - ЛУДОГОРЕЦ (БЪЛГАРИЯ) - 0:0 Андерлехт (Белгия) - Порто (Португалия) - 2:2 Атлетик Билбао (Испания) - Елфсборг (Швеция) - 3:0 АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Галатасарай (Турция) - 1:1 Бешикташ (Турция) - Макаби Тел Авив (Израел) - 1:3 Динамо Киев (Украйна) - Виктория Пилзен (Чехия) - 1:2 Карабах (Азербайджан) - Олимпик Лион (Франция) - 1:4 Рига (Латвия) - ПАОК Солун (Гърция) - 0:2 Брага (Португалия) - Хофенхайм (Германия) - 3:0 ФКСБ (Румъния) - Олимпиакос (Гърция) - 0:0 Ференцварош (Унгария) - Малмьо (Швеция) - 4:1 Манчестър Юнайтед (Англия) - Бодьо/Глимт (Норвегия) - 3:2 Мидтиланд (Дания) - Айнтрахт Франкфурт (Германия) - 1:2 Ница (Франция) - Глазгоу Рейнджърс (Шотландия) - 1:4 Реал Сосиедад (Испания) - Аякс (Нидерландия) - 2:0 Славия Прага (Чехия) - Фенербахче (Турция) - 1:2 Тотнъм (Англия) - Рома (Италия) - 2:2 Твенте (Нидерландия) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - 0:1

В класирането водят Лацио, Атлетик Билбао и Айнтрахт Франкфурт с по 13 точки, следвани от Галатасарай и Андерлехт с по 11 и т.н. Лудогорец е на 33-о място с 2 точки.