Лудогорец се справи успешно при гостуването си на Спартак Варна в Първа лига

site.btaЛудогорец се справи успешно при гостуването си на Спартак Варна в Първа лига
Мачове от XV кръг на българското футболно първенство (Първа лига):
ЦСКА-София - Крумовград - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 27, 2:0 Годуин Коялипу 58, 2:1 Наско Милев 74-дузпа, 2:2 Наско Милев 90+5
Хебър - ЦСКА 1948 - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Парвизджон Умарбаев 20, 1:1 Атанас Кабов 69-дузпа
Спартак (Варна) - Лудогорец - 1:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Франсиско Сон 10, 1:1 Ахмед Ахмедов 45+2-дузпа, 1:2 Руан Круз 64, 1:3 Оливие Вердон 81
от събота:
Левски - Септември - 2:3 (1:2)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 4, 1:1 Борислав Рупанов 41, 1:2 Асен Чандъров 45+1, 2:2 Кристиан Димитров 66, 2:3 Борислав Рупанов 71
Славия - Локомотив (Пловдив) - 2:1 (2:0)
голмайстори: 2:0 Иван Минчев 18, 31-дузпа, 2:1 Хуан Переа 50
Берое - Черно море - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Клаудиу Кешеру 46
от петък:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 61, 2:0 Ехидже Укаки 68
Арда - Ботев (Враца) - 2:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Чинонсо Офор 19, 2:0 Станислав Иванов 58
временно класиране: 1. Лудогорец 14 13 1 0 28:2 40 точки 2. Ботев (Пд) 14 10 1 3 15:6 31 3. Черно море 15 8 4 3 17:8 28 4. Левски 15 9 1 5 27:13 28 5. Спартак (Вн) 15 8 3 4 18:16 27 6. Арда 15 8 3 4 19:16 27 7. Берое 15 6 3 6 13:12 21 8. ЦСКА-София 15 5 3 7 17:16 18 9. Славия 15 5 2 8 16:20 17 10. ЦСКА 1948 15 3 7 5 17:19 16 11. Крумовград 15 4 4 7 11:16 16 12. Септември 15 5 1 9 14:22 16 13. Локомотив (Пд) 15 3 5 7 16:22 14 14. Ботев (Вр) 15 3 3 9 11:27 12 15. Локомотив (Сф) 15 2 5 8 9:24 11 16. Хебър 15 1 6 8 12:22 9
/КМ/
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