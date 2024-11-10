Подробно търсене

Лудогорец се справи успешно при гостуването си на Спартак Варна в Първа лига

Кремена Младенова
Лудогорец се справи успешно при гостуването си на Спартак Варна в Първа лига
Лудогорец се справи успешно при гостуването си на Спартак Варна в Първа лига
снимка: Кореспондент на БТА вър Варна Красимир Кръстев (ЕВ)
Варна,  
10.11.2024 19:26
 (БТА)

Мачове от XV кръг на българското футболно първенство (Първа лига):

ЦСКА-София - Крумовград - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 27, 2:0 Годуин Коялипу 58, 2:1 Наско Милев 74-дузпа, 2:2 Наско Милев 90+5

Хебър - ЦСКА 1948 - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Парвизджон Умарбаев 20, 1:1 Атанас Кабов 69-дузпа 

Спартак (Варна) - Лудогорец - 1:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Франсиско Сон 10, 1:1 Ахмед Ахмедов 45+2-дузпа, 1:2 Руан Круз 64, 1:3 Оливие Вердон 81

от събота:
Левски - Септември - 2:3 (1:2)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 4, 1:1 Борислав Рупанов 41, 1:2 Асен Чандъров 45+1, 2:2 Кристиан Димитров 66, 2:3 Борислав Рупанов 71

Славия - Локомотив (Пловдив) -  2:1 (2:0)
голмайстори: 2:0 Иван Минчев 18, 31-дузпа, 2:1 Хуан Переа 50

Берое - Черно море - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Клаудиу Кешеру 46

от петък: 
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 61, 2:0 Ехидже Укаки 68

Арда - Ботев (Враца) - 2:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Чинонсо Офор 19, 2:0 Станислав Иванов 58

временно класиране:  
 1. Лудогорец       14 13   1   0   28:2    40 точки
 2. Ботев (Пд)      14 10   1   3   15:6    31
 3. Черно море      15  8   4   3   17:8    28
 4. Левски          15  9   1   5   27:13   28
 5. Спартак (Вн)    15  8   3   4   18:16   27
 6. Арда            15  8   3   4   19:16   27
 7. Берое           15  6   3   6   13:12   21
 8. ЦСКА-София      15  5   3   7   17:16   18
 9. Славия          15  5   2   8   16:20   17
10. ЦСКА 1948       15  3   7   5   17:19   16
11. Крумовград      15  4   4   7   11:16   16
12. Септември       15  5   1   9   14:22   16
13. Локомотив (Пд)  15  3   5   7   16:22   14 
14. Ботев (Вр)      15  3   3   9   11:27   12
15. Локомотив (Сф)  15  2   5   8    9:24   11  
16. Хебър           15  1   6   8   12:22    9

/КМ/

Свързани новини

10.11.2024 19:30

Лудогорец победи Спартак 1918 Варна като гост

Отборът на Лудогорец победи Спартак 1918 Варна с 3:1 като гост в мач от 15-ия кръг на efbet Лигата. С успеха си шампионите увеличиха актива си на 40 точки. Спартак 1918 Варна остава на петата позиция с 27 точки
10.11.2024 16:56

ЦСКА-София изпусна два гола аванс срещу Крумовград

Мачове от XV кръг на българското футболно първенство (Първа лига): ЦСКА-София - Крумовград - 2:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 27, 2:0 Годуин Коялипу 58, 2:1 Наско Милев 74-дузпа, 2:2 Наско Милев 90+5 Хебър - ЦСКА 1948 - 1:1
09.11.2024 19:25

Септември нанесе трета поредна загуба на Левски в първенството

Мачове от XV кръг на българското футболно първенство (Първа лига): Левски - Септември - 2:3 (1:2) голмайстори: 1:0 Марин Петков 4, 1:1 Борислав Рупанов 41, 1:2 Асен Чандъров 45+1, 2:2 Кристиан Димитров 66, 2:3 Борислав Рупанов 71 Славия - Локомотив
08.11.2024 18:55

ЦСКА-София посреща Лудогорец на 24-и ноември, дербито на Пловдив ще се играе на 1-и декември

Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата за всички мачове до края на есенния дял в Първа лига или от 16-и до 19-и кръг. ЦСКА-София посреща Лудогорец на 24-и ноември, което е и най-интересната среща от 16-ия рунд. Дербито на Пловдив ще се

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:52 на 10.11.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация