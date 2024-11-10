Лудогорец се справи успешно при гостуването си на Спартак Варна в Първа лига

Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата за всички мачове до края на есенния дял в Първа лига или от 16-и до 19-и кръг. ЦСКА-София посреща Лудогорец на 24-и ноември, което е и най-интересната среща от 16-ия рунд. Дербито на Пловдив ще се