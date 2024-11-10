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ЦСКА-София изпусна два гола аванс срещу Крумовград

Христо Бонински
ЦСКА-София изпусна два гола аванс срещу Крумовград
ЦСКА-София изпусна два гола аванс срещу Крумовград
Снимка: Христо Касабов/БТА (ЕВ)
София,  
10.11.2024 16:56
 (БТА)

Мачове от XV кръг на българското футболно първенство (Първа лига):

ЦСКА-София - Крумовград - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 27, 2:0 Годуин Коялипу 58, 2:1 Наско Милев 74-дузпа, 2:2 Наско Милев 90+5

Хебър - ЦСКА 1948 - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Парвизджон Умарбаев 20, 1:1 Атанас Кабов 69-дузпа 

по-късно днес:
Спартак (Варна) - Лудогорец

от събота:
Левски - Септември - 2:3 (1:2)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 4, 1:1 Борислав Рупанов 41, 1:2 Асен Чандъров 45+1, 2:2 Кристиан Димитров 66, 2:3 Борислав Рупанов 71

Славия - Локомотив (Пловдив) -  2:1 (2:0)
голмайстори: 2:0 Иван Минчев 18, 31-дузпа, 2:1 Хуан Переа 50

Берое - Черно море - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Клаудиу Кешеру 46

от петък: 
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 61, 2:0 Ехидже Укаки 68

Арда - Ботев (Враца) - 2:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Чинонсо Офор 19, 2:0 Станислав Иванов 58

в неделя от 12:30 часа:
Хебър - ЦСКА 1948

от 15:00 часа:
ЦСКА-София - Крумовград

от 17:30 часа:
Спартак (Варна) - Лудогорец

временно класиране:  
 1. Лудогорец       13 12   1   0   25:1    37 точки
 2. Ботев (Пд)      14 10   1   3   15:6    31
 3. Черно море      15  8   4   3   17:8    28
 4. Левски          15  9   1   5   27:13   28
 5. Спартак (Вн)    14  8   3   3   17:13   27
 6. Арда            15  8   3   4   19:16   27
 7. Берое           15  6   3   6   13:12   21
 8. ЦСКА-София      15  5   3   7   17:16   18
 9. Славия          15  5   2   8   16:20   17
10. ЦСКА 1948       15  3   7   5   17:19   16
11. Крумовград      15  4   4   7   11:16   16
12. Септември       15  5   1   9   14:22   16
13. Локомотив (Пд)  15  3   5   7   16:22   14 
14. Ботев (Вр)      15  3   3   9   11:27   12
15. Локомотив (Сф)  15  2   5   8    9:24   11  
16. Хебър           15  1   6   8   12:22    9

/ХБ/

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