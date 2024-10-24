ЦСКА надигра Ботев Враца и прекъсна серия от три мача без победа и без отбелязан гол

Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг на efbet Лига: Славия - Локомотив 1929 (София) - 3:2 (3:1) голмайстори: 1:0 Куентин Зеедорф 9, 2:0 Иван Минчев 16, 2:1 Анте Аралица 37, 3:1 Владимир Николов 45+4, 3:2 Анте Аралица 64 ЦСКА-София - Ботев (Враца) - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 42, 2:0 Матиас Фаетон 80 от сряда: Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив) - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Бернардо Коуто 87 червени картони: Мартин Паскалев 58 (Локомотив), Бернардо Коуто 88 (Спартак) в петък: Арда (Кърджали) - Септември (София) Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна) Левски - Берое (Стара Загора) в събота: Хебър (Пазарджик) - Крумовград Лудогорец (Разград) - ЦСКА 1948 временно класиране: 1. Лудогорец 11 10 1 0 19:1 31 точки 2. Левски 12 9 1 2 24:6 28 3. Ботев (Пд) 11 8 1 2 12:5 25 4. Спартак (Вн) 13 7 3 3 16:13 24 5. Черно море 12 6 4 2 14:6 22 6. Арда 12 5 3 4 13:15 18 7. Берое 12 5 2 5 10:10 17 8. ЦСКА 1948 11 3 5 3 14:11 14 9. Крумовград 12 4 2 6 9:13 14 10. Славия 13 4 2 7 12:15 14 11. ЦСКА-София 12 4 1 7 10:11 13 12. Локомотив (Пд) 13 3 4 6 13:18 13 13. Локомотив (Сф) 13 2 5 6 9:20 11 14. Септември 12 3 1 8 9:17 10 15. Ботев (Вр) 13 2 3 8 8:23 9 16. Хебър 12 1 4 7 11:18 7