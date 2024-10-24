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ЦСКА надигра Ботев Враца и прекъсна серия от три мача без победа и без отбелязан гол

Мирослав Димитров
ЦСКА надигра Ботев Враца и прекъсна серия от три мача без победа и без отбелязан гол
ЦСКА надигра Ботев Враца и прекъсна серия от три мача без победа и без отбелязан гол
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
24.10.2024 19:27
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг на efbet Лига:

Славия - Локомотив 1929 (София) - 3:2 (3:1)
голмайстори:  1:0 Куентин Зеедорф 9, 2:0 Иван Минчев 16, 2:1 Анте Аралица 37, 
3:1 Владимир Николов 45+4, 3:2 Анте Аралица 64

ЦСКА-София - Ботев (Враца) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 42, 2:0 Матиас Фаетон 80

от сряда:
Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Бернардо Коуто 87 
червени картони: Мартин Паскалев 58 (Локомотив), Бернардо Коуто 88 (Спартак)

в петък:
Арда (Кърджали) - Септември (София)
Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна)
Левски - Берое (Стара Загора)

в събота:
Хебър (Пазарджик) - Крумовград
Лудогорец (Разград) - ЦСКА 1948

временно класиране:

1. Лудогорец       11  10  1   0   19:1    31 точки
2. Левски          12  9   1   2   24:6    28
3. Ботев (Пд)      11  8   1   2   12:5    25
4. Спартак (Вн)    13  7   3   3   16:13   24
5. Черно море      12  6   4   2   14:6    22
6. Арда            12  5   3   4   13:15   18
7. Берое           12  5   2   5   10:10   17
8. ЦСКА 1948       11  3   5   3   14:11   14
9. Крумовград      12  4   2   6    9:13   14
10. Славия         13  4   2   7   12:15   14
11. ЦСКА-София     12  4   1   7   10:11   13
12. Локомотив (Пд) 13  3   4   6   13:18   13
13. Локомотив (Сф) 13  2   5   6    9:20   11
14. Септември      12  3   1   8    9:17   10
15. Ботев (Вр)     13  2   3   8    8:23    9
16. Хебър          12  1   4   7   11:18    7

/МД/

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24.10.2024 19:32

Три принудителни смени, фрапантен пропуск и два гола за победа на ЦСКА срещу Ботев Враца

Среща от 13-ия кръг на efbet Лига: ЦСКА - Ботев Враца - 2:0 (1:0)голмайстор: 1:0 Годуин Коялипу 42, 2:0 Матиас Фаетон 80стадион: Васил Левскиглавен съдия: Станимир Тренчевжълти картони:- ЦСКА: Лиъм Купър- Ботев Враца: Деян Лозев, Дилян

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