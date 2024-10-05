Ботев Пловдив е на три точки от първото място след победа над Левски

Първенство на България по футбол, среща от 11-ия кръг на Първа лига между отборите на Ботев (Пловдив) и Левски: Ботев (Пловдив) – Левски 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Вини Трибуле 87 стадион: „Христо Ботев“, Пловдив главен съдия: Никола Попов, гр.