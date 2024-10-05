Ботев Пловдив е на три точки от първото място след победа над Левски

Първенство на България, мачове от 11-ия кръг в Първа футболна лига:
ЦСКА-София - Септември София 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Бертран Форие 38
червен картон: Митко Митков (Септември) 88
Ботев Пловдив - Левски 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 87
червен картон: Йонас Там (Ботев Пловдив) 63
от петък:
Крумовград - ЦСКА 1948 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Серкан Юсеин 7, 1:1 Евгений Сердюк 50-дузпа
Арда Кърджали - Берое 1:1 (0:0)
Голмайстори: 0:1 Хуан Карлос Пинеда 61, 1:1 Тонислав Йорданов 79
Славия - Черно море 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Карл Фабиен 77
неделя:
Хебър - Ботев Враца
Спартак Варна - Локомотив София
Лудогорец - Локомотив Пловдив
временно класиране:
1. Лудогорец 9 8 1 0 16:1 25 точки
2. Левски 11 8 1 2 23:6 25
3. Ботев (Пловдив) 10 7 1 2 11:5 22
4. Черно море 11 5 4 2 13:6 19
5. Спартак (Варна) 10 5 3 2 12:8 18
6. Арда 11 4 3 4 11:14 15
7. ЦСКА 1948 10 3 5 2 13:9 14
8. Берое 11 4 2 5 7:10 14
9. Крумовград 11 4 1 6 9:13 13
10. Локомотив (Пловдив) 10 3 3 4 13:16 12
11. Славия 11 3 2 6 9:12 11
12. Септември 11 3 1 7 9:16 10
13. ЦСКА-София 10 3 1 6 8:10 10
14. Локомотив (София) 10 2 4 4 5:14 10
15. Ботев (Враца) 10 2 1 7 7:20 7
16. Хебър 10 1 3 6 10:16 6
/ИК/