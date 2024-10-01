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Никола Попов беше назначен за мача от 11-ия кръг на efbet Лига между Ботев (Пловдив) и Левски

Атанас Василев
Никола Попов беше назначен за мача от 11-ия кръг на efbet Лига между Ботев (Пловдив) и Левски
Никола Попов беше назначен за мача от 11-ия кръг на efbet Лига между Ботев (Пловдив) и Левски
Съдията Никола Попов.Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
София,  
01.10.2024 18:45
 (БТА)

Първенство на България по футбол, Съдийски назначения за 11 кръг в Първа лига:

4 октомври 2024 г., петък, 15:00 ч.
ФК Крумовград - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
4 октомври 2024 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое (Стара Загора)
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Александър Христов Апостолов; 4-ТИ: Михаел Петков Павлов, ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Кристиян Николов Колев
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
4 октомври 2024 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
5 октомври 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Септември Сф
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
5 октомври 2024 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Ботев (Пловдив) - ПФК Левски (София)
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Станислав Георгиев Тодоров     
 
6 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров
СН:    Георги Владимиров Игнатов     

6 октомври 2024 г., неделя, 17:30 ч.
Спартак 1918 (Варна) - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Димитър Русанов Русев; 4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
6 октомври 2024 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив)
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Радан Василев Мирянов     
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

 

/АВ/

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Към 19:05 на 01.10.2024 Новините от днес

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