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Отборът на ЦСКА 1948 се наложи над Локомотив (Пловдив) при гостуването си

Христо Бонински
Отборът на ЦСКА 1948 се наложи над Локомотив (Пловдив) при гостуването си
Отборът на ЦСКА 1948 се наложи над Локомотив (Пловдив) при гостуването си
Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (ПБ)
Пловдив,  
19.09.2024 18:55
 (БТА)

Първа професионална лига, IX кръг

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Марио Илиевски 71, 0:2 Бирсент Карагарен 78

утре от 17:00 часа:
Хебър - Септември

в събота от 17:30 часа:
ЦСКА-София - Берое
от 20:00 часа:
Лудогорец - Локомотив (София)

в неделя от 17:30 часа:
Славия - Левски
от 20:00 часа:
Спартак (Варна) - Черно море

в понеделник от 17:30 часа:
Крумовград - Ботев (Враца)
от 20:00 часа:
Арда - Ботев (Пловдив)

временно класиране:                    
1. Лудогорец            7   6   1   0   12:1    19 точки
2. Левски               8   6   1   1   20:4    19 
3. Ботев (Пловдив)      7   5   1   1   9:4     16
4. Черно море           8   4   3   1   11:5    15
5. Спартак (Варна)      8   4   3   1   11:6    15
6. ЦСКА 1948            7   3   3   1   11:6    12
7. Локомотив (Пловдив)  9   3   3   3   13:14   12
8. Арда                 8   3   2   3   8:11    11
9. Берое                8   3   1   4   5:8     10
10. Локомотив (София)   8   2   3   3   5:12     9
11. Славия              8   2   2   4   8:10     8
12. Ботев (Враца)       8   2   1   5   7:15     7
13. ЦСКА-София          7   2   0   5   7:9      6
14. Крумовград          8   2   0   6   3:12     6
15. Хебър               8   1   2   5   9:14     5
16. Септември           7   1   0   6   5:13     3

/ХБ/

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19.09.2024 18:56

Попадение на Марио Илиевски и красив гол на Бирсент Карагарен донесоха успеха на ЦСКА 1948 при гостуването на Локомотив (Пловдив)

Първенство на България по футбол, първа среща от 9-ия кръг на Първа лига между отборите на Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948: Локомотив (Пловдив) – ЦСКА 1948 0:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Марио Илиевски 71, 0:2 Бирсент Карагарен 78 стадион: „Локомотив“,

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