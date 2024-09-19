Отборът на ЦСКА 1948 се наложи над Локомотив (Пловдив) при гостуването си

Първа професионална лига, IX кръг
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Марио Илиевски 71, 0:2 Бирсент Карагарен 78
утре от 17:00 часа:
Хебър - Септември
в събота от 17:30 часа:
ЦСКА-София - Берое
от 20:00 часа:
Лудогорец - Локомотив (София)
в неделя от 17:30 часа:
Славия - Левски
от 20:00 часа:
Спартак (Варна) - Черно море
в понеделник от 17:30 часа:
Крумовград - Ботев (Враца)
от 20:00 часа:
Арда - Ботев (Пловдив)
временно класиране:
1. Лудогорец 7 6 1 0 12:1 19 точки
2. Левски 8 6 1 1 20:4 19
3. Ботев (Пловдив) 7 5 1 1 9:4 16
4. Черно море 8 4 3 1 11:5 15
5. Спартак (Варна) 8 4 3 1 11:6 15
6. ЦСКА 1948 7 3 3 1 11:6 12
7. Локомотив (Пловдив) 9 3 3 3 13:14 12
8. Арда 8 3 2 3 8:11 11
9. Берое 8 3 1 4 5:8 10
10. Локомотив (София) 8 2 3 3 5:12 9
11. Славия 8 2 2 4 8:10 8
12. Ботев (Враца) 8 2 1 5 7:15 7
13. ЦСКА-София 7 2 0 5 7:9 6
14. Крумовград 8 2 0 6 3:12 6
15. Хебър 8 1 2 5 9:14 5
16. Септември 7 1 0 6 5:13 3
/ХБ/