Отборът на ЦСКА 1948 се наложи над Локомотив (Пловдив) при гостуването си

Първа професионална лига, IX кръг

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 - 0:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Марио Илиевски 71, 0:2 Бирсент Карагарен 78 утре от 17:00 часа: Хебър - Септември в събота от 17:30 часа: ЦСКА-София - Берое от 20:00 часа: Лудогорец - Локомотив (София) в неделя от 17:30 часа: Славия - Левски от 20:00 часа: Спартак (Варна) - Черно море в понеделник от 17:30 часа: Крумовград - Ботев (Враца) от 20:00 часа: Арда - Ботев (Пловдив) временно класиране: 1. Лудогорец 7 6 1 0 12:1 19 точки 2. Левски 8 6 1 1 20:4 19 3. Ботев (Пловдив) 7 5 1 1 9:4 16 4. Черно море 8 4 3 1 11:5 15 5. Спартак (Варна) 8 4 3 1 11:6 15 6. ЦСКА 1948 7 3 3 1 11:6 12 7. Локомотив (Пловдив) 9 3 3 3 13:14 12 8. Арда 8 3 2 3 8:11 11 9. Берое 8 3 1 4 5:8 10 10. Локомотив (София) 8 2 3 3 5:12 9 11. Славия 8 2 2 4 8:10 8 12. Ботев (Враца) 8 2 1 5 7:15 7 13. ЦСКА-София 7 2 0 5 7:9 6 14. Крумовград 8 2 0 6 3:12 6 15. Хебър 8 1 2 5 9:14 5 16. Септември 7 1 0 6 5:13 3