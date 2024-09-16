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ЦСКА-София надигра Локомотив София като гост във футболната Първа лига

Кремена Младенова
ЦСКА-София надигра Локомотив София като гост във футболната Първа лига
ЦСКА-София надигра Локомотив София като гост във футболната Първа лига
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
16.09.2024 21:42
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от изтегления 12-и кръг на Първа лига:

Локомотив София - ЦСКА-София - 0:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Джонатан Линдсет 8, 0:2 Матиас Фаетон 17, 0:3 Годуин Коялипу 59

от неделя:
ЦСКА 1948 - Левски              - 2:4 (1:2)
голмайстори: 0:1 Мустафа Сангаре 16, 0:2 Мустафа Сангаре 26, 1:2 Радослав Кирилов 39, 
1:3 Александър Колев 58, 1:4 Марин Петков 77, 2:4 Марио Илиевски 90+1

Черно море - Арда               - 1:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Феликс Ебоа 14, 1:1 Живко Атанасов 90+4

Крумовград - Лудогорец          - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:2 Руан Крус 9, 59, 0:3 Ерик Маркус 83

от събота: 
Берое - Ботев (Пловдив)        - 0:1 (0:1)
гормастор: 0:1 Кристиан Нкванчукву 38
червен картон: Ивелин Попов (Ботев) 85'

Септември - Славия             - 3:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Джордан Гутиерес 38, 2:0 Борислав Рупанов 58, 2:1 Цветелин Чунчуков 64, 
3:1 Борислав Рупанов 69, 3:2 Виктор Генев 85

от петък: 
Ботев (Враца) - Спартак (Варна) - 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Мартин Бачев 56-автогол, 1:1 Даниел Генов 77

Локомотив (Пловдив) - Хебър - 3:3 (2:1)
голмайстори: 0:1 Душан Вукович 3, 1:1 Жюлиен Лами 15, 2:1 Димитър Илиев 33, 
3:1 Жюлиен Лами 54, 3:2 Калоян Кръстев 90+1, 3:3 Набил Макни 90+6

временно класиране:                    
1. Левски               8   6   1   1   20:4    19 точки
2. Лудогорец            6   5   1   0   11:1    16
3. Ботев (Пловдив)      7   5   1   1   9:4     16
4. Черно море           8   4   3   1   11:5    15
5. Спартак (Варна)      8   4   3   1   11:6    15
6. Локомотив (Пловдив)  8   3   3   2   13:12   12
7. Арда                 8   3   2   3   8:11    11
8. Берое                8   3   1   4   5:8     10
9. ЦСКА 1948            6   2   3   1   9:6      9
10. Локомотив (София)   8   2   3   3   5:12     9
11. Славия              7   2   2   3   8:9      8
12. Ботев (Враца)       8   2   1   5   7:15     7
13. ЦСКА-София          7   2   0   5   7:9      6
14. Крумовград          8   2   0   6   3:12     6
15. Хебър               8   1   2   5   9:14     5
16. Септември           7   1   0   6   5:13     3

/КМ/

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