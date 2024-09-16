ЦСКА-София надигра Локомотив София като гост във футболната Първа лига

Старши треньорът на ЦСКА Александър Томаш обяви група от 20 футболисти за днешното гостуване на Локомотив (София) в „Надежда“ в мач от изтегления 12-ти кръг на Първа професионална лига. Новото попълнение Лиъм Купър все още не е получил работната си