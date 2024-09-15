Левски се върна на пътя на победата с успех над ЦСКА 1948

Срещи от 12-ия кръг на Първа лига:
ЦСКА 1948 - Левски - 2:4 (1:2)
голмайстори: 0:1 Мустафа Сангаре 16, 0:2 Мустафа Сангаре 26, 1:2 Радослав Кирилов 39, 1:3 Александър Колев 58, 1:4 Марин Петков 77, 2:4 Марио Илиевски 90+1
Черно море - Арда - 1:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Феликс Ебоа 14, 1:1 Живко Атанасов 90+4
по-късно днес:
Крумовград - Лудогорец
от събота:
Берое - Ботев (Пловдив) - 0:1 (0:1)
гормастор: 0:1 Кристиан Нкванчукву 38
червен картон: Ивелин Попов (Ботев) 85'
Септември - Славия - 3:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Джордан Гутиерес 38, 2:0 Борислав Рупанов 58, 2:1 Цветелин Чунчуков 64, 3:1 Борислав Рупанов 69, 3:2 Виктор Генев 85
утре:
Черно море - Арда
ЦСКА 1948 - Левски
Крумовград - Лудогорец
в понеделник:
Локомотив (София) - ЦСКА-София
от петък:
Ботев (Враца) - Спартак (Варна) - 1:1 (0:0)
голмайстори7 0:1 Мартин Бачев 56-автогол, 1:1 Даниел Генов 77
Локомотив (Пловдив) - Хебър - 3:3 (2:1)
голмайстори: 0:1 Душан Вукович 3, 1:1 Жюлиен Лами 15, 2:1 Димитър Илиев 33, 3:1 Жюлиен Лами 54, 3:2 Калоян Кръстев 90+1, 3:3 Набил Макни 90+6
Класиране:
1. Левски 8 6 1 1 20:4 19 точки
2. Ботев (Пловдив) 7 5 1 1 9:4 16
3. Черно море 8 4 3 1 11:5 15
4. Спартак (Варна) 8 4 3 1 11:6 15
5. Лудогорец 5 4 1 0 8:1 13
6. Локомотив (Пловдив) 8 3 3 2 13:12 12
7. Арда 8 3 2 3 8:11 11
8. Берое 8 3 1 4 5:8 10
9. ЦСКА 1948 6 2 3 1 9:6 9
10. Локомотив (София) 7 2 3 2 5:9 9
11. Славия 7 2 2 3 8:9 8
12. Ботев (Враца) 8 2 1 5 7:15 7
13. Крумовград 7 2 0 5 3:9 6
14. Хебър 8 1 2 5 9:14 5
15. ЦСКА-София 6 1 0 5 4:9 3
16. Септември 7 1 0 6 5:13 3
/ХБ/