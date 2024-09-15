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Левски се върна на пътя на победата с успех над ЦСКА 1948

Христо Бонински
Левски се върна на пътя на победата с успех над ЦСКА 1948
Левски се върна на пътя на победата с успех над ЦСКА 1948
Снимка: Владимир Шоков/БТА (АК)
София,  
15.09.2024 21:15
 (БТА)

Срещи от 12-ия кръг на Първа лига:

ЦСКА 1948 - Левски              - 2:4 (1:2)
голмайстори: 0:1 Мустафа Сангаре 16, 0:2 Мустафа Сангаре 26, 1:2 Радослав Кирилов 39, 1:3 Александър Колев 58, 1:4 Марин Петков 77, 2:4 Марио Илиевски 90+1

Черно море - Арда               - 1:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Феликс Ебоа 14, 1:1 Живко Атанасов 90+4

по-късно днес:
Крумовград - Лудогорец

от събота: 
Берое - Ботев (Пловдив)        - 0:1 (0:1)
гормастор: 0:1 Кристиан Нкванчукву 38
червен картон: Ивелин Попов (Ботев) 85'

Септември - Славия             - 3:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Джордан Гутиерес 38, 2:0 Борислав Рупанов 58, 2:1 Цветелин Чунчуков 64, 3:1 Борислав Рупанов 69, 3:2 Виктор Генев 85 

утре:
Черно море - Арда
ЦСКА 1948 - Левски
Крумовград - Лудогорец

в понеделник:
Локомотив (София) - ЦСКА-София

от петък: 
Ботев (Враца) - Спартак (Варна) - 1:1 (0:0)
голмайстори7 0:1 Мартин Бачев 56-автогол, 1:1 Даниел Генов 77

Локомотив (Пловдив) - Хебър - 3:3 (2:1)
голмайстори: 0:1 Душан Вукович 3, 1:1 Жюлиен Лами 15, 2:1 Димитър Илиев 33, 3:1 Жюлиен Лами 54, 3:2 Калоян Кръстев 90+1, 3:3 Набил Макни 90+6

Класиране:                    
1. Левски               8   6   1   1   20:4    19 точки
2. Ботев (Пловдив)      7   5   1   1   9:4     16
3. Черно море           8   4   3   1   11:5    15
4. Спартак (Варна)      8   4   3   1   11:6    15
5. Лудогорец            5   4   1   0   8:1     13
6. Локомотив (Пловдив)  8   3   3   2   13:12   12
7. Арда                 8   3   2   3   8:11    11     
8. Берое                8   3   1   4   5:8     10    
9. ЦСКА 1948            6   2   3   1   9:6      9
10. Локомотив (София)   7   2   3   2   5:9      9
11. Славия              7   2   2   3   8:9      8    
12. Ботев (Враца)       8   2   1   5   7:15     7   
13. Крумовград          7   2   0   5   3:9      6    
14. Хебър               8   1   2   5   9:14     5    
15. ЦСКА-София          6   1   0   5   4:9      3    
16. Септември           7   1   0   6   5:13     3

/ХБ/

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