Шампионът Лудогорец спечели три точки срещу Крумовград

Крумовград трябва да покаже друго лице, заяви наставникът на отбора Атанас Рибарски след загубата от Лудогорец
Изказвания след мача от 12-ия кръг в Първа лига между Крумовград и Лудогорец (0:3)
Срещи от 12-ия кръг на Първа лига: ЦСКА 1948 - Левски - 2:4 (1:2) голмайстори: 0:1 Мустафа Сангаре 16, 0:2 Мустафа Сангаре 26, 1:2 Радослав Кирилов 39,
1:3 Александър Колев 58, 1:4 Марин Петков 77, 2:4 Марио Илиевски 90+1 Черно море - Арда - 1:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Феликс Ебоа 14, 1:1 Живко Атанасов 90+4 Крумовград - Лудогорец - 0:3 (0:1) голмайстори: 0:2 Руан Крус 9, 59, 0:3 Ерик Маркус 83 от събота: Берое - Ботев (Пловдив) - 0:1 (0:1) гормастор: 0:1 Кристиан Нкванчукву 38 червен картон: Ивелин Попов (Ботев) 85' Септември - Славия - 3:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Джордан Гутиерес 38, 2:0 Борислав Рупанов 58, 2:1 Цветелин Чунчуков 64,
3:1 Борислав Рупанов 69, 3:2 Виктор Генев 85 утре: Черно море - Арда ЦСКА 1948 - Левски Крумовград - Лудогорец в понеделник: Локомотив (София) - ЦСКА-София от петък: Ботев (Враца) - Спартак (Варна) - 1:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Мартин Бачев 56-автогол, 1:1 Даниел Генов 77 Локомотив (Пловдив) - Хебър - 3:3 (2:1) голмайстори: 0:1 Душан Вукович 3, 1:1 Жюлиен Лами 15, 2:1 Димитър Илиев 33,
3:1 Жюлиен Лами 54, 3:2 Калоян Кръстев 90+1, 3:3 Набил Макни 90+6 Класиране: 1. Левски 8 6 1 1 20:4 19 точки 2. Лудогорец 6 5 1 0 11:1 16 3. Ботев (Пловдив) 7 5 1 1 9:4 16 4. Черно море 8 4 3 1 11:5 15 5. Спартак (Варна) 8 4 3 1 11:6 15 6. Локомотив (Пловдив) 8 3 3 2 13:12 12 7. Арда 8 3 2 3 8:11 11 8. Берое 8 3 1 4 5:8 10 9. ЦСКА 1948 6 2 3 1 9:6 9 10. Локомотив (София) 7 2 3 2 5:9 9 11. Славия 7 2 2 3 8:9 8 12. Ботев (Враца) 8 2 1 5 7:15 7 13. Крумовград 8 2 0 6 3:12 6 14. Хебър 8 1 2 5 9:14 5 15. ЦСКА-София 6 1 0 5 4:9 3 16. Септември 7 1 0 6 5:13 3
/ХБ/
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