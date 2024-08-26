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Марек се наложи срещу дублиращия състав на Ботев Пловдив във Втора лига

Асен Даскалов
Марек се наложи срещу дублиращия състав на Ботев Пловдив във Втора лига
Марек се наложи срещу дублиращия състав на Ботев Пловдив във Втора лига
Снимка: Христо Стефанов/БТА (ПБ)
София,  
26.08.2024 20:02
 (БТА) 
Първенство на България по футбол срещи от 6-ти кръг във Втора лига:

ЦСКА 1948 II – Беласица          - 1:1
Марек Дупница – Ботев Пловдив II - 4:0

от неделя:
ЦСКА-София II – Спартак Плевен – 0:0
Фратрия – Несебър – 1:0
Ловеч – Янтра Габрово – 0:1
Добруджа – Монтана – 0:0
Спортист Своге – Лудогорец II Разград – 0:1     
Дунав Русе – Миньор Перник - 1:0
Локомотив Горна Оряховица – Струмска слава - 4:0

вторник:          
Пирин Благоевград – Етър Велико Търново

класиране:
1. Лудогорец II (Разград)       6  4 2 0 10:3 14 точки 
2. Пирин (Благоевград)          5  4 1 0 6:1  13
3. Монтана                      6  3 3 0 7:1  12
4. Добруджа (Добрич)            6  2 4 0 12:3 10
5. Етър (Велико Търново)        5  3 1 1 9:5  10
6. Беласица (Петрич)            6  3 1 2 8:4  10
7. Янтра (Габрово)              6  3 1 2 9:7  10
8. Дунав (Русе)                 6  3 1 2 11:9 10 
9. Миньор (Перник)              6  3 1 2 5:4  10 
10. Марек (Дупница)             6  2 3 1 7:3  9
11. Фратрия (обл.Варна)         6  2 2 2 3:4  8 
12. Спартак (Плевен)            6  1 4 1 3:5  7
13. Ловеч                       6  2 1 3 3:4  7 
14. Локомотив (Горна Оряховица) 6  2 0 4 7:8  6
15. Ботев II (Пловдив)          6  2 0 4 3:11 6
16. Несебър                     6  2 0 4 6:13 6
17. Струмска слава (Радомир)    6  1 2 3 6:14 5
18. Спортист (Своге)            6  1 1 4 3:6  4 
19. ЦСКА II (София)             6  1 1 4 3:8  4  
20. ЦСКА 1948 II (София)        6  0 1 5 4:12 1

/ХБ/

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