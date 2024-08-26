Марек се наложи срещу дублиращия състав на Ботев Пловдив във Втора лига

Първенство на България по футбол срещи от 6-ти кръг във Втора лига: ЦСКА 1948 II – Беласица - 1:1 Марек Дупница – Ботев Пловдив II - 4:0 от неделя: ЦСКА-София II – Спартак Плевен – 0:0 Фратрия – Несебър – 1:0 Ловеч – Янтра Габрово – 0:1 Добруджа – Монтана – 0:0 Спортист Своге – Лудогорец II Разград – 0:1 Дунав Русе – Миньор Перник - 1:0 Локомотив Горна Оряховица – Струмска слава - 4:0 вторник: Пирин Благоевград – Етър Велико Търново класиране: 1. Лудогорец II (Разград) 6 4 2 0 10:3 14 точки 2. Пирин (Благоевград) 5 4 1 0 6:1 13 3. Монтана 6 3 3 0 7:1 12 4. Добруджа (Добрич) 6 2 4 0 12:3 10 5. Етър (Велико Търново) 5 3 1 1 9:5 10 6. Беласица (Петрич) 6 3 1 2 8:4 10 7. Янтра (Габрово) 6 3 1 2 9:7 10 8. Дунав (Русе) 6 3 1 2 11:9 10 9. Миньор (Перник) 6 3 1 2 5:4 10 10. Марек (Дупница) 6 2 3 1 7:3 9 11. Фратрия (обл.Варна) 6 2 2 2 3:4 8 12. Спартак (Плевен) 6 1 4 1 3:5 7 13. Ловеч 6 2 1 3 3:4 7 14. Локомотив (Горна Оряховица) 6 2 0 4 7:8 6 15. Ботев II (Пловдив) 6 2 0 4 3:11 6 16. Несебър 6 2 0 4 6:13 6 17. Струмска слава (Радомир) 6 1 2 3 6:14 5 18. Спортист (Своге) 6 1 1 4 3:6 4 19. ЦСКА II (София) 6 1 1 4 3:8 4 20. ЦСКА 1948 II (София) 6 0 1 5 4:12 1