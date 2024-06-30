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Испания победи Грузия и ще срещне домакина Германия на четвъртфиналите на Евро 2024

Ивайло Георгиев
Испания победи Грузия и ще срещне домакина Германия на четвъртфиналите на Евро 2024
Испания победи Грузия и ще срещне домакина Германия на четвъртфиналите на Евро 2024
Нико Уилямс след третия гол във вратата на грузинците / Снимка: AP Photo/Frank Augstein
Кьолн,  
30.06.2024 23:53
 (БТА)

Европейско първенство по футбол в Германия, осминафинални мачове:

Испания - Грузия - 4:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Робин Льо Норман 18-автогол, 1:1 Родри 39, 2:1 Фабиан Руис 51, 3:1 Нико Уилямс 74, 4:1 Дани Олмо 84

Англия - Словакия - 2:1 след продължения, 1:1 (0:1) в редовното време 
голмайстори: 0:1 Иван Шранц 25, 1:1 Джуд Белингам, 2:1 Хари Кейн 91 

в понеделник: 
Франция - Белгия
Португалия - Словения

във вторник: 
Румъния - Нидерландия
Австрия - Турция

от събота:
Швейцария - Италия - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ремо Фройлер 37, 2:0 Рубен Варгас 46

Германия - Дания - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Кай Хаверц 53 дузпа, 2:0 Джамал Мусиала 68

четвъртфинали:
Испания - Германия
Португалия/Словения - Франция/Белгия
Румъния/Нидерландия - Австрия/Турция
Англия - Швейцария

/ИК/

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01.07.2024 00:03

Испания преодоля ранен автогол и записа категорична победа срещу Грузия в елиминациите на европейското първенство по футбол

Двубоят завърши при резултат 4:1 в полза на испанците, които до момента изглеждат като основен претендент за титлата на европейското първенство. Следващото предизвикателство е и може би най-голямото, тъй като Германия разчита на фанатична подкрепа от страна на привържениците в Щутгарт.

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