Испания победи Грузия и ще срещне домакина Германия на четвъртфиналите на Евро 2024

Двубоят завърши при резултат 4:1 в полза на испанците, които до момента изглеждат като основен претендент за титлата на европейското първенство. Следващото предизвикателство е и може би най-голямото, тъй като Германия разчита на фанатична подкрепа от страна на привържениците в Щутгарт.