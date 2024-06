Втородивизионният Етър започна подготовка за новия сезон със 17 футболисти

Етър започна подготовка за новия сезон във Втора лига. 17 футболисти изведоха днес старши треньорът Светослав Петров и екипът му за първа тренировка на стадион "Ивайло", съобщават от клуба.

Сред тях от досегашния отбор са капитанът Георги Александров, Иван Василев, Мартин Николов, Кольо Станев, Ангел Мартинов и Атанас Атанасов. Николай Янков и Принс Мбаке са получили разрешение от Светослав Петров да закъснеят по лични причини, а желанието на клуба е в отбора да останат и Дидис Пита и Жан-Марк Тибуе.

Редица юноши от школата, сред които Радослав Найденов, Георги Иванов, Росен Върбишки, Йоан Маринов, Антони Ангелов, Тонислав Донков, Костадин Белалиев, Вилислав Михайлов и други, също се включиха в подготовката с първия тим. Атанас Атанасов, Росен Върбишки и Георги Иванов подписаха първите си професионални договори с клуба.

Ново попълнение е опитният нападател Преслав Йорданов.

"Водят се разговори с доста футболисти, с някои от тях е постигнато принципно съгласие, но имената им ще бъдат обявени след подписването на договорите. Етър търси попълнения за всички постове", коментира старши треньорът Светослав Петров.

