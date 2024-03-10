Франкфурт победи Хофенхайм и се утвърди на шесто място в класирането на германското първенство

Айнтрахт Франкфурт направи пълен обрат и победи с 3:1 Хофенхайм в мач от 25-ия кръг на германското първенство по футбол, с което "орлите" се бетонираха на шестото място в генералното класиране.

Франкфурт е с 40 точки и има шест по-малко от РБ Лайпциг, както и седем повече от днешния си съперник Хофенхайм, заемащ седмото място.

Джон Антъни Бруукс даде преднина на Хофенхайм още в началото на мача, а Робин Кох изравни след половин час игра. Жуниор Дина Ебимбе пък се разписа в 50-ата минута, а четвърт час по-късно Марио Гьотце отбеляза последното попадение за 3:1 в полза на Франкфурт.

Хофенхайм игра цели 56 минути с човек по-малко, след като авторът на гола Бруукс бе изгонен в 22-та. Гостите довършиха последните 12 минути с девет души, като червен картон получи Йозан Кабак.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 25-ия кръг на Бундеслигата: Айнтрахт Франкфурт - Хофенхайм - 3:1 Бохум - Фрайбург - 1:2 по-късно днес: Байер Леверкузен - Волфсбург Аугсбург - Хайденхайм - 1:0 Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн - 3:3 Байерн Мюнхен - Майнц 05 - 8:1 РБ Лайпциг - Дармщад - 2:0 Вердер Бремен - Борусия Дортмунд - 1:2 от петък: Щутгарт - Унион Берлин - 2:0 временно класиране: 1. Байер Леверкузен 24 20 4 0 61:16 64 точки 2. Байерн Мюнхен 25 18 3 4 73:29 57 3. Щутгарт 25 17 2 6 57:31 53 4. Борусия Дортмунд 25 13 8 4 50:31 47 5. РБ Лайпциг 25 14 4 7 55:31 46 6. Айнтрахт Франкфурт 25 10 10 5 41:32 40 7. Хофенхайм 25 9 6 10 44:47 33 8. Фрайбург 25 9 6 10 34:44 33 9. Аугсбург 25 8 8 9 40:41 32 10. Вердер Бремен 25 8 6 11 34:39 30 11. Хайденхайм 25 7 7 11 34:43 28 12. Борусия Мьонхенгл 25 6 9 10 45:49 27 13. Волфсбург 24 6 7 11 30:39 25 14. Унион Берлин 25 7 4 14 23:41 25 15. Бохум 25 5 10 10 29:52 25 16. Кьолн 25 3 9 13 19:42 18 17. Майнц 05 25 2 10 13 20:46 16 18. Дармщадт 25 2 7 16 24:60 13