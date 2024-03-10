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Франкфурт победи Хофенхайм и се утвърди на шесто място в класирането на германското първенство

Ивайло Георгиев
Франкфурт победи Хофенхайм и се утвърди на шесто място в класирането на германското първенство
Франкфурт победи Хофенхайм и се утвърди на шесто място в класирането на германското първенство
Робин Кох (в средата) вкара първия гол за Франкфурт / Снимка: Arne Dedert/dpa via AP
Берлин,  
10.03.2024 20:40
 (БТА)

Айнтрахт Франкфурт направи пълен обрат и победи с 3:1 Хофенхайм в мач от 25-ия кръг на германското първенство по футбол, с което "орлите" се бетонираха на шестото място в генералното класиране.

Франкфурт е с 40 точки и има шест по-малко от РБ Лайпциг, както и седем повече от днешния си съперник Хофенхайм, заемащ седмото място.

Джон Антъни Бруукс даде преднина на Хофенхайм още в началото на мача, а Робин Кох изравни след половин час игра. Жуниор Дина Ебимбе пък се разписа в 50-ата минута, а четвърт час по-късно Марио Гьотце отбеляза последното попадение за 3:1 в полза на Франкфурт.

Хофенхайм игра цели 56 минути с човек по-малко, след като авторът на гола Бруукс бе изгонен в 22-та. Гостите довършиха последните 12 минути с девет души, като червен картон получи Йозан Кабак.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 25-ия кръг на Бундеслигата:

Айнтрахт Франкфурт - Хофенхайм   - 3:1
Бохум - Фрайбург                 - 1:2

по-късно днес:
Байер Леверкузен - Волфсбург

Аугсбург - Хайденхайм            - 1:0
Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн   - 3:3
Байерн Мюнхен - Майнц 05         - 8:1
РБ Лайпциг - Дармщад             - 2:0
Вердер Бремен - Борусия Дортмунд - 1:2

от петък:
Щутгарт - Унион Берлин           - 2:0

    временно класиране:
  1. Байер Леверкузен   24  20   4   0  61:16   64 точки
  2. Байерн Мюнхен      25  18   3   4  73:29   57
  3. Щутгарт            25  17   2   6  57:31   53
  4. Борусия Дортмунд   25  13   8   4  50:31   47
  5. РБ Лайпциг         25  14   4   7  55:31   46
  6. Айнтрахт Франкфурт 25  10  10   5  41:32   40
  7. Хофенхайм          25   9   6  10  44:47   33
  8. Фрайбург           25   9   6  10  34:44   33
  9. Аугсбург           25   8   8   9  40:41   32
 10. Вердер Бремен      25   8   6  11  34:39   30
 11. Хайденхайм         25   7   7  11  34:43   28
 12. Борусия Мьонхенгл  25   6   9  10  45:49   27
 13. Волфсбург          24   6   7  11  30:39   25
 14. Унион Берлин       25   7   4  14  23:41   25
 15. Бохум              25   5  10  10  29:52   25
 16. Кьолн              25   3   9  13  19:42   18
 17. Майнц 05           25   2  10  13  20:46   16
 18. Дармщадт           25   2   7  16  24:60   13

/ИК/

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