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Георги Иванов от Пловдив ще бъде главен съдия на дербито от 17-ия кръг на Втора лига между Монтана и Добруджа, Георги Кабаков в Габрово

Атанас Василев
Георги Иванов от Пловдив ще бъде главен съдия на дербито от 17-ия кръг на Втора лига между Монтана и Добруджа, Георги Кабаков в Габрово
Георги Иванов от Пловдив ще бъде главен съдия на дербито от 17-ия кръг на Втора лига между Монтана и Добруджа, Георги Кабаков в Габрово
снимка: БТА
София,  
07.11.2023 19:31
 (БТА)

Най-добрият български съдия в момента Георги Кабаков получи изненадващо назначение за мач от 17-ия кръг на Втора лига. Пловдивчанинът ще ръководи срещата между Янтра 2019 (Габрово) и Черноморец 1919 (Бургас).

Друг пловдивчанин – Георги Иванов Иванов пък беше назначен за дербито във Втора лига между Монтана и Добруджа. И двата отбора са сред най-стабилните и с ясни претенции за място в челото на класирането.

Първенство на България по футбол, съдийски назначения за 17-ти кръг Втора лига
10 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ЦСКА 1948 II - ОФК Беласица
ГС:    Тодор Недялков Киров    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
11 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч.
ПФК Лудогорец II - ПФК Марица (Пловдив)
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ:    Галя Маринова Ечева                
СН:    Стоян Христов Денев     
 
11 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч.
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - Черноморец 1919 (Бургас)
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
Спортист 2009 (Своге) – Бдин 1923 (Видин)
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева                
СН:    Георги Спасов Славов     
 
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
ФК Струмска слава (Радомир) - ФК Марек 1915
ГС:    Георги Георгиев Спасов    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
ОФК Спартак Пл - Спартак 1918 (Варна)
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Павлин Петков Петков
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - ПФК Септември Сф
ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - Дунав Русе
ГС:    Антонио Тодоров Антов    АС1:    Стоян Иванов Стоянов    АС2:    Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
13 ноември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Монтана - ПФК Добруджа (Добрич)
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:    Любима Петрова Банова                
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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Към 20:05 на 07.11.2023 Новините от днес

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