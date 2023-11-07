Георги Иванов от Пловдив ще бъде главен съдия на дербито от 17-ия кръг на Втора лига между Монтана и Добруджа, Георги Кабаков в Габрово

site.btaГеорги Иванов от Пловдив ще бъде главен съдия на дербито от 17-ия кръг на Втора лига между Монтана и Добруджа, Георги Кабаков в Габрово
Най-добрият български съдия в момента Георги Кабаков получи изненадващо назначение за мач от 17-ия кръг на Втора лига. Пловдивчанинът ще ръководи срещата между Янтра 2019 (Габрово) и Черноморец 1919 (Бургас).
Друг пловдивчанин – Георги Иванов Иванов пък беше назначен за дербито във Втора лига между Монтана и Добруджа. И двата отбора са сред най-стабилните и с ясни претенции за място в челото на класирането.
Първенство на България по футбол, съдийски назначения за 17-ти кръг Втора лига
10 ноември 2023 г., петък, 14:30 ч.
ЦСКА 1948 II - ОФК Беласица
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Йордан Веселинов Гулев
11 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч.
ПФК Лудогорец II - ПФК Марица (Пловдив)
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Галя Маринова Ечева
СН: Стоян Христов Денев
11 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч.
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - Черноморец 1919 (Бургас)
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Георги Иванов Хаджийски
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
Спортист 2009 (Своге) – Бдин 1923 (Видин)
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Георги Спасов Славов
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
ФК Струмска слава (Радомир) - ФК Марек 1915
ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Крум Добринов Стоилов
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
ОФК Спартак Пл - Спартак 1918 (Варна)
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Петков Петков
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Николай Йорданов Колев
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - ПФК Септември Сф
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Борис Димитров Борисов
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - Дунав Русе
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Георги Василев Йорданов
13 ноември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Монтана - ПФК Добруджа (Добрич)
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Любима Петрова Банова
СН: Стоян Маринов Алексиев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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