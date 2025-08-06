Викарният Главиницки епископ Макарий отслужи литургия за храмовия празник на църквата „Преображение Господне“ в Басарбовския манастир

С благословението на Русенския митрополит Наум неговият викарий, Главиницки епископ Макарий, оглави богослужението по повод храмовия празник на църквата „Преображение Господне“ в Басарбовския манастир, съобщиха от Русенската митрополия.

В литургията съслужиха протойерей Атанас Запрянов, протойерей Недялко Димитров, свещеник Димитър Ангелов и йеромонах Неофит.

В края на службата епископът благослови гроздовия плод и произнесе слово за празника. По традиция игуменът отец Алеко Рачев освети рибен курбан, който бе раздаден на всички присъстващи за благословение.