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Викарният Главиницки епископ Макарий отслужи литургия за храмовия празник на църквата „Преображение Господне“ в Басарбовския манастир

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Викарният Главиницки епископ Макарий отслужи литургия за храмовия празник на църквата „Преображение Господне“ в Басарбовския манастир
Викарният Главиницки епископ Макарий отслужи литургия за храмовия празник на църквата „Преображение Господне“ в Басарбовския манастир
Снимка: Русенска митрополия
Русе,  
06.08.2025 15:24
 (БТА)
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С благословението на Русенския митрополит Наум неговият викарий, Главиницки епископ Макарий, оглави богослужението по повод храмовия празник на църквата „Преображение Господне“ в Басарбовския манастир, съобщиха от Русенската митрополия.

В литургията съслужиха протойерей Атанас Запрянов, протойерей Недялко Димитров, свещеник Димитър Ангелов и йеромонах Неофит.

В края на службата епископът благослови гроздовия плод и произнесе слово за празника. По традиция игуменът отец Алеко Рачев освети рибен курбан, който бе раздаден на всички присъстващи за благословение.

/ХК/

Списание ЛИК

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