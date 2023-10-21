Ботев Пловдив излезе на 11-а позиция в Първа лига след победа като гост на Ботев Враца

site.btaБотев Пловдив излезе на 11-а позиция в Първа лига след победа като гост на Ботев Враца
Първенство на България по футбол, мачове от 14-ия кръг в Първа лига:
Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:5 (1:2)
голмайстори: 1:0 Браян Переа 3, 1:1 Янис Карабельов 5, 1:2 Фаустас Степонавичус 27, 2:2 Марко Мажуга 50, 2:3 Емануел Уме 55, 3:3 Браян Переа 63 (дузпа), 3:4 Емануел Уме 77, 3:5 Антоан Бароан 80
по-късно днес:
Локомотив (София) - ЦСКА 1948
Пирин (Благоевград) - ЦСКА-София
в неделя:
Хебър (Пазарджик) - Славия (София)
Левски - Черно море (Варна)
Арда (Кърджали) - Лудогорец
от петък:
Локомотив (Пловдив) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Вини Трибуле 29, 0:2 Сантиаго Годой 43, 1:2 Димитър Илиев 90+5
Крумовград - Етър (Велико Търново) - 0:0 (0:0)
временно класиране: 1. Локомотив (Пловдив) 14 9 3 2 28:14 30 точки 2. Черно море 13 8 5 0 23:10 29 3. ЦСКА-София 12 7 4 1 17:7 25 4. Лудогорец 11 7 2 2 30:8 23 5. Левски 12 7 2 3 21:9 23 6. Арда 11 7 1 3 21:8 22 7. ЦСКА 1948 11 6 3 2 13:7 21 8. Крумовград 14 5 3 6 13:18 18 9. Берое 14 5 2 7 13:21 17 10. Хебър 13 4 4 5 15:15 16 11. Ботев (Пловдив) 14 4 3 7 20:21 15 12. Локомотив (София) 13 4 1 8 10:23 13 13. Пирин 13 3 2 8 7:19 11 14. Ботев (Враца) 14 3 1 10 9:27 10 15. Славия 12 2 2 8 7:23 8 16. Етър 13 1 2 10 9:26 5
/КМ/
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