Ботев Пловдив излезе на 11-а позиция в Първа лига след победа като гост на Ботев Враца

Ботев (Пловдив) се нуждаеше много от трите точки срещу Ботев (Враца), заяви старши треньорът на "канарчетата" Душан Керкез след трудния успех с 5:3 в мач от efbet Лига. С победата Ботев (Пловдив) се изкачи на 11-о място в класирането с актив от 15