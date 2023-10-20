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Футболистите на Крумовград и Етър не успяха да си отбележат голове в среща от 14-ия кръг на Първа лига

Кремена Младенова
Футболистите на Крумовград и Етър не успяха да си отбележат голове в среща от 14-ия кръг на Първа лига
Футболистите на Крумовград и Етър не успяха да си отбележат голове в среща от 14-ия кръг на Първа лига
снимка: БТА, архив
Пловдив,  
20.10.2023 18:40
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 14-ия кръг в Първа лига:

Крумовград - Етър (Велико Търново) – 0:0 (0:0)

по-късно днес:
Локомотив (Пловдив) - Берое (Стара Загора)

в събота:
Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив)
Локомотив (София) - ЦСКА 1948 
Пирин (Благоевград) – ЦСКА-София

в неделя:
Хебър (Пазарджик) - Славия (София)
Левски - Черно море (Варна)
Арда (Кърджали) - Лудогорец

    временно класиране:
 1. Локомотив (Пловдив) 13   9   3   1   27:12   30 точки
 2. Черно море          13   8   5   0   23:10   29   
 3. ЦСКА-София          12   7   4   1   17:7    25
 4. Лудогорец           11   7   2   2   30:8    23
 5. Левски              12   7   2   3   21:9    23
 6. Арда                11   7   1   3   21:8    22
 7. ЦСКА 1948           11   6   3   2   13:7    21   
 8. Крумовград          14   5   3   6   13:18   18
 9. Хебър               13   4   4   5   15:15   16
10. Берое               13   4   2   7   11:20   14
11. Локомотив (София)   13   4   1   8   10:23   13
12. Ботев (Пловдив)     13   3   3   7   15:18   12
13. Пирин               13   3   2   8    7:19   11 
14. Ботев (Враца)       13   3   1   9    6:22   10
15. Славия              12   2   2   8    7:23    8
16. Етър                13   1   2  10    9:26    5

 

/КМ/

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