Футболистите на Крумовград и Етър не успяха да си отбележат голове в среща от 14-ия кръг на Първа лига

Старши треньорът на Крумовград Неманя Миланович изрази разочарованието си от липсата на концентрация в предни позиции за неговия тим, но призна и добрата игра на Етър в защита, за да се стигне до нулевото равенство между двата тима в първия мач от 14-ия кръг на Първа лига