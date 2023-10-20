Отборът на Берое излезе на девета позиция след успех като гост на Локомотив Пловдив в Първа лига

Първенство на България по футбол, мачове от 14-ия кръг в Първа лига:
Локомотив (Пловдив) - Берое (Стара Загора) – 1:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Вини Трибуле 29, 0:2 Сантиаго Годой 43, 1:2 Димитър Илиев 90+5
Крумовград - Етър (Велико Търново) – 0:0 (0:0)
в събота:
Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив)
Локомотив (София) - ЦСКА 1948
Пирин (Благоевград) – ЦСКА-София
в неделя:
Хебър (Пазарджик) - Славия (София)
Левски - Черно море (Варна)
Арда (Кърджали) - Лудогорец
временно класиране:
1. Локомотив (Пловдив) 14 9 3 2 28:14 30 точки
2. Черно море 13 8 5 0 23:10 29
3. ЦСКА-София 12 7 4 1 17:7 25
4. Лудогорец 11 7 2 2 30:8 23
5. Левски 12 7 2 3 21:9 23
6. Арда 11 7 1 3 21:8 22
7. ЦСКА 1948 11 6 3 2 13:7 21
8. Крумовград 14 5 3 6 13:18 18
9. Берое 14 5 2 7 13:21 17
10. Хебър 13 4 4 5 15:15 16
11. Локомотив (София) 13 4 1 8 10:23 13
12. Ботев (Пловдив) 13 3 3 7 15:18 12
13. Пирин 13 3 2 8 7:19 11
14. Ботев (Враца) 13 3 1 9 6:22 10
15. Славия 12 2 2 8 7:23 8
16. Етър 13 1 2 10 9:26 5
/КМ/