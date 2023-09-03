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Класиране при голмайсторите след осмия кръг в шампионата по футбол на България

Асен Даскалов
Класиране при голмайсторите след осмия кръг в шампионата по футбол на България
Класиране при голмайсторите след осмия кръг в шампионата по футбол на България
снимка: БТА
София,  
03.09.2023 23:33
 (БТА) 
Класиране при голмайсторите след осмия кръг в българската футболна Първа лига:

6 гола: 
Джовани Маркес      (Локомотив Пловдив)

4 гола: 
Вини Трибуле        (Берое)
Мартин Секулич      (Ботев Пловдив)
Джауад Ел Джемили   (Левски)
Георги Николов      (Хебър)
Матеус Машадо       (Черно море)
Атанас Илиев        (Черно море) 
 
3 гола: 
Ивелин Попов        (Ботев Пловдив)
Александър Колев    (Крумовград) 
Рикардиньо          (Левски) 
Бабакар Дионе       (Локомотив Пловдив)
Бърнард Текпетей    (Лудогорец)
Педро Енрике        (ЦСКА 1948)
Тобиас Хайнц        (ЦСКА-София)
Дюкенс Назон        (ЦСКА-София)

/ИК/

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