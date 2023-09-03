Класиране при голмайсторите след осмия кръг в шампионата по футбол на България

site.btaКласиране при голмайсторите след осмия кръг в шампионата по футбол на България
Класиране при голмайсторите след осмия кръг в българската футболна Първа лига: 6 гола: Джовани Маркес (Локомотив Пловдив) 4 гола: Вини Трибуле (Берое) Мартин Секулич (Ботев Пловдив) Джауад Ел Джемили (Левски) Георги Николов (Хебър) Матеус Машадо (Черно море) Атанас Илиев (Черно море) 3 гола: Ивелин Попов (Ботев Пловдив) Александър Колев (Крумовград) Рикардиньо (Левски) Бабакар Дионе (Локомотив Пловдив) Бърнард Текпетей (Лудогорец) Педро Енрике (ЦСКА 1948) Тобиас Хайнц (ЦСКА-София) Дюкенс Назон (ЦСКА-София)
/ИК/
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