Мартин Чой с победа в първия ден на Inbet Grand prix Road racing край Долна Митрополия

site.btaМартин Чой с победа в първия ден на Inbet Grand prix Road racing край Долна Митрополия
Мартин Чой от "Еко BMW Моторад МС77 рейсинг тийм" спечели първото място в клас SBK в първия ден на Inbet Grand prix Road racing на летищен комплекс "Долна Митрополия" край Плевен. Надпреварата е кръг от BMU (Balkan Road racing championship), FIM Europe Supermoto championship и Републикански шампионат по мотоциклетизъм на писта и Супермото.
Домакините доминираха и победи записаха още Пламен Христов в SP 125, Пламен Бонев във F 1000 и Велислав Марков в STK 1000.
България спечели и отборната титла в този кръг, като изпревари Турция и Гърция.
Резултати от 1-ия ден на Inbet Grand prix Road racing:
SP 125 (BMU и РШ)
1. Пламен Христов – МСК „Плевен“
2. Боян Петров – МСК „Плевен“
3. Георги Чолаков – „Хела мотор спорт“
SP 300 (BMU)
1. Константинос Мавропулос - Гърция
2. Мерт Конук – Турция
3. Патрик Паскота - Румъния
SP 300 (РШ)
1. Геновева Кънева – МК „Боляри“
2. Мартин Найденов – „СБ мото рейсинг тийм“
3. Жулиета Апостолова – „Хела мотор спорт“
F 600 (BMU)
1. Моамер Каракая - Турция
2. Слободан Ивчевски – Северна Македония
3. Ангел Луканов – „Хела мотор спорт“
S 600 (РШ)
1. Димитър Малкетов – „Въжаров рейсинг тийм“
F 1000 (BMU и РШ)
1. Пламен Бонев – МК „Боляри“
2. Иван Костадинов – „Хела мотор спорт“
3. Валентин Георгиев – „Камикадзе рейсинг тийм“
SSP 600 (BMU)
1. Фуркан Йърълмас - Турция
2. Васил Кичуков – „АИТ рейсинг тийм“
3. Денис Браеску – Румъния
SSP 600 (РШ)
1. Васил Кичуков – „АИТ рейсинг тийм“
2. Александър Александров – „СБ мото рейсинг тийм“
3. Асен Лилов – „Байк билд рейсинг“
SSP 600 Rookie
1. Тодор Николов - „СБ мото рейсинг тийм“
2. Митко Митков – „Хела мотор спорт“
3. Норман Димитров - „Хела мотор спорт“
STK 600 (BMU)
1. Денис Браеску – Румъния
2. Александър Александров – „СБ мото рейсинг тийм“
SBK (BMU и РШ)
1. Мартин Чой – „Еко BMW Моторад МС77 рейсинг тийм“
2. Пламен Петров – „Хела мотор спорт“
3. Димитър Митов – МК „Боляри“
SBK Rookie
1. Пламен Петров – „Хела мотор спорт“
2. Велислав Марков – „НСА моторспорт“
3. Цветелин Пенчев – МК „Боляри“
STK 1000 (BMU)
1. Велислав Марков – „НСА моторспорт“
2. Христиан Бузалковски – Северна Македония
3. Синиша Кочовски – Северна Македония
SM Junior
65 cc
1. Кристиан Андреев – „СБ мото рейсинг тийм“
2. Божидар Иванов – „Киппен МХ рейсинг тийм“
85 cc
1. Полина Иванова - „Киппен МХ рейсинг тийм“
2. Стефан Драганов – „АИТ рейсинг тийм“
SM Open
1. Веселин Иванов – МСК „Плевен“
2. Славомир Иванов – МСК „Плевен“
3. Цветомир Радоев – „Хела мотор спорт“
S3
1. Брандо Компокасо - Франция
2. Живко Иванов – „Елхово рейсинг клуб“
3. Никола Досев – „НСА моторспорт“
SM Forrmula
1. Владислав Димитров – МСК „Плевен“
/ИК/
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