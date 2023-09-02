Мартин Чой с победа в първия ден на Inbet Grand prix Road racing край Долна Митрополия

Мартин Чой от "Еко BMW Моторад МС77 рейсинг тийм" спечели първото място в клас SBK в първия ден на Inbet Grand prix Road racing на летищен комплекс "Долна Митрополия" край Плевен. Надпреварата е кръг от BMU (Balkan Road racing championship), FIM Europe Supermoto championship и Републикански шампионат по мотоциклетизъм на писта и Супермото.

Домакините доминираха и победи записаха още Пламен Христов в SP 125, Пламен Бонев във F 1000 и Велислав Марков в STK 1000.

България спечели и отборната титла в този кръг, като изпревари Турция и Гърция.

Резултати от 1-ия ден на Inbet Grand prix Road racing:

SP 125 (BMU и РШ)

1. Пламен Христов – МСК „Плевен“

2. Боян Петров – МСК „Плевен“

3. Георги Чолаков – „Хела мотор спорт“

SP 300 (BMU)

1. Константинос Мавропулос - Гърция

2. Мерт Конук – Турция

3. Патрик Паскота - Румъния

SP 300 (РШ)

1. Геновева Кънева – МК „Боляри“

2. Мартин Найденов – „СБ мото рейсинг тийм“

3. Жулиета Апостолова – „Хела мотор спорт“

F 600 (BMU)

1. Моамер Каракая - Турция

2. Слободан Ивчевски – Северна Македония

3. Ангел Луканов – „Хела мотор спорт“

S 600 (РШ)

1. Димитър Малкетов – „Въжаров рейсинг тийм“

F 1000 (BMU и РШ)

1. Пламен Бонев – МК „Боляри“

2. Иван Костадинов – „Хела мотор спорт“

3. Валентин Георгиев – „Камикадзе рейсинг тийм“

SSP 600 (BMU)

1. Фуркан Йърълмас - Турция

2. Васил Кичуков – „АИТ рейсинг тийм“

3. Денис Браеску – Румъния

SSP 600 (РШ)

1. Васил Кичуков – „АИТ рейсинг тийм“

2. Александър Александров – „СБ мото рейсинг тийм“

3. Асен Лилов – „Байк билд рейсинг“

SSP 600 Rookie

1. Тодор Николов - „СБ мото рейсинг тийм“

2. Митко Митков – „Хела мотор спорт“

3. Норман Димитров - „Хела мотор спорт“

STK 600 (BMU)

1. Денис Браеску – Румъния

2. Александър Александров – „СБ мото рейсинг тийм“

SBK (BMU и РШ)

1. Мартин Чой – „Еко BMW Моторад МС77 рейсинг тийм“

2. Пламен Петров – „Хела мотор спорт“

3. Димитър Митов – МК „Боляри“

SBK Rookie

1. Пламен Петров – „Хела мотор спорт“

2. Велислав Марков – „НСА моторспорт“

3. Цветелин Пенчев – МК „Боляри“

STK 1000 (BMU)

1. Велислав Марков – „НСА моторспорт“

2. Христиан Бузалковски – Северна Македония

3. Синиша Кочовски – Северна Македония

SM Junior

65 cc

1. Кристиан Андреев – „СБ мото рейсинг тийм“

2. Божидар Иванов – „Киппен МХ рейсинг тийм“

85 cc

1. Полина Иванова - „Киппен МХ рейсинг тийм“

2. Стефан Драганов – „АИТ рейсинг тийм“

SM Open

1. Веселин Иванов – МСК „Плевен“

2. Славомир Иванов – МСК „Плевен“

3. Цветомир Радоев – „Хела мотор спорт“

S3

1. Брандо Компокасо - Франция

2. Живко Иванов – „Елхово рейсинг клуб“

3. Никола Досев – „НСА моторспорт“

SM Forrmula

1. Владислав Димитров – МСК „Плевен“