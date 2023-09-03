Живко Иванов завърши втори в Европа в Супермото S3

site.btaЖивко Иванов завърши втори в Европа в Супермото S3
На летищен комплекс "Долна Митрополия" край Плевен бяха определени шампионите на страната по Супермото. Титлата в SM Junior 65 спечели Кристиан Андреев от "СБ мото рейсинг тийм", който записа нови две победи в последния кръг на надпреварата.
При 85-кубиковите шампион за 2023 година е Полина Иванова от "Киппен МХ рейсинг тийм" също с два нови успеха край Плевен. Титлата в клас SM Open е за Веселин Иванов от МСК "Плевен", а в S3 - за Живко Иванов от "Елхово рейсинг клуб".
В SM Formula за 2023 победител е Владислав Димитров от МСК "Плевен". Надпреварата беше и кръг от FIM Europe Supermoto championship, след който българинът Живко Иванов спечели второто място в крайното класиране. Той остана след Брандо Компокасо от Франция, а трети е Никола Досев.
Сериозна битка водиха и състезателите на писта в "Inbet Grand prix Road racing", кръг от BMU Balkan Road racing championship и Републикански шампионат на писта. За Балканския шампионат победи записаха Пламен Христов в SP 125, Пламен Бонев във F 1000, Пламен Петров в SBK и Велислав Марков в STK 1000.
България спечели и отборната титла в този кръг, като изпревари Турция и Гърция.
Надпреварата край Плевен беше 23-а поред, като точно на 3 септември 2000 на летището е проведено първото състезание на писта - традиция, която продължава и до днес.
Резултати от втория ден на Inbet Grand prix Road racing:
SP 125 (BMU и РШ)
1. Пламен Христов - МСК "Плевен"
2. Георги Чолаков - "Хела мотор спорт"
3. Боян Петров - МСК "Плевен"
SP 300 (BMU)
1. Константинос Мавропулос - Гърция
2. Патрик Паскота - Румъния
3. Йълдъз Муратхан - Турция
SP 300 (РШ)
1. Жулиета Апостолова - "Хела мотор спорт"
2. Геновева Кънева - МК "Боляри"
3. Румен Димитров - "СБ мото рейсинг тийм"
CF Moto
1. Раул Казачу - Румъния
2. Антония Коре - Гърция
F 600 (BMU)
1. Муамер Каракая - Турция
2. Слободан Ивчевски - Северна Македония
3. Ангел Луканов - "Хела мотор спорт"
S 600 (РШ)
1. Димитър Малкетов - "Въжаров рейсинг тийм"
F 1000 (BMU и РШ)
1. Пламен Бонев - МК "Боляри"
2. Валентин Георгиев - "Камикадзе рейсинг тийм"
3. Иван Костадинов - "Хела мотор спорт"
SSP 600 (BMU)
1. Фуркан Йърълмас - Турция
2. Александрос Папагеоргиу - Гърция
3. Денис Браеску - Румъния
SSP 600 (РШ)
1. Аксел Исмаил - "Байк билд рейсинг"
2. Тодор Николов - "СБ мото рейсинг тийм"
3. Васил Кичуков - "АИТ рейсинг тийм"
SSP 600 Rookie
1. Тодор Николов - "СБ мото рейсинг тийм"
2. Норман Димитров - "Хела мотор спорт"
3. Митко Митков - "Хела мотор спорт"
STK 600 (BMU)
1. Денис Браеску - Румъния
2. Александър Александров - "СБ мото рейсинг тийм"
SBK (BMU)
1. Пламен Петров - "Хела мотор спорт"
2. Димитриос Каракостас - Гърция
3. Димитър Митов - МК "Боляри"
SBK (РШ)
1. Пламен Петров - "Хела мотор спорт"
2. Димитър Митов - МК "Боляри"
3. Велислав Марков - "НСА моторспорт"
SBK Rookie
1. Пламен Петров - "Хела мотор спорт"
2. Велислав Марков - "НСА моторспорт"
3. Цветелин Пенчев - МК "Боляри"
STK 1000 (BMU)
1. Велислав Марков - "НСА моторспорт"
2. Христиан Бузалковски - Северна Македония
3. Цветелин Пенчев - МК "Боляри"
SM Junior
65 cc
1. Кристиан Андреев - "СБ мото рейсинг тийм"
2. Божидар Иванов - "Киппен МХ рейсинг тийм"
85 cc
1. Полина Иванова - "Киппен МХ рейсинг тийм"
2. Стефан Драганов - "АИТ рейсинг тийм"
SM Open
1. Веселин Иванов - МСК "Плевен"
2. Славомир Иванов - МСК "Плевен"
3. Владислав Димитров - МСК "Плевен"
S3
1. Живко Иванов - "Елхово рейсинг клуб"
2. Брандо Компокасо - Франция
3. Никола Досев - "НСА моторспорт"
SM Forrmula
1. Владислав Димитров - МСК "Плевен"
FIM Europe Supermoto championship S3
1. Брандо Компокасо - Франция
2. Живко Иванов - България
3. Никола Досев - България
/ИК/
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