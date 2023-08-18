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Хебър победи Локомотив (София) като гост

Ивайло Георгиев
Хебър победи Локомотив (София) като гост
Хебър победи Локомотив (София) като гост
Снимка: БТА
София,  
18.08.2023 20:56
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от шестия кръг на efbet Лига:

Локомотив 1929 (София) - Хебър (Пазарджик) - 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Николас Пенев 25

по-късно днес:
Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали)

в събота:
Берое (Стара Загора) - Славия
Ботев (Враца) - ЦСКА-София

в неделя:
Ботев (Пловдив) - Крумовград
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)

в понеделник: 
ЦСКА 1948 - Етър (Велико Търново)

Левски - Пирин (Благоевград) - отложен

1. Черно море           5   4   1   0   14:6   13 точки
2. Локомотив (Пловдив)  5   4   1   0   12:4   13
3. Хебър                6   3   2   1   4:2    11
5. Берое                5   3   1   1   7:4    10
5. Лудогорец            4   3   0   1   14:3   9
6. Левски               5   3   0   2   12:6   9
7. ЦСКА 1948            4   2   1   1   6:3    7
8. Арда                 4   2   1   1   6:4    7
9. Крумовград           5   2   0   3   5:7    6
10. Локомотив (София)   6   2   0   4   5:12   6
11. ЦСКА-София          4   1   2   1   2:4    5
12. Славия              4   1   1   2   3:8    4
13. Ботев (Враца)       5   1   0   4   2:11   3
14. Ботев (Пловдив)     5   0   2   3   2:7    2
15. Етър                4   0   1   3   3:10   1  
16. Пирин               5   0   1   4   1:8    1

/ГК/

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Към 21:16 на 18.08.2023 Новините от днес

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