Хебър победи Локомотив (София) като гост

Локомотив (София) е неефективен в атака и този проблем мъчи отбора от доста време, заяви старши треньорът Стойчо Стоев. Днес "железничарите" отстъпиха с 0:1 на Хебър в мач от футболната efbet Лига. "Когато не можеш да създадеш голова ситуция,