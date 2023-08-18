Хебър победи Локомотив (София) като гост

Първенство на България по футбол, мачове от шестия кръг на efbet Лига:
Локомотив 1929 (София) - Хебър (Пазарджик) - 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Николас Пенев 25
по-късно днес:
Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали)
в събота:
Берое (Стара Загора) - Славия
Ботев (Враца) - ЦСКА-София
в неделя:
Ботев (Пловдив) - Крумовград
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)
в понеделник:
ЦСКА 1948 - Етър (Велико Търново)
Левски - Пирин (Благоевград) - отложен
1. Черно море 5 4 1 0 14:6 13 точки
2. Локомотив (Пловдив) 5 4 1 0 12:4 13
3. Хебър 6 3 2 1 4:2 11
5. Берое 5 3 1 1 7:4 10
5. Лудогорец 4 3 0 1 14:3 9
6. Левски 5 3 0 2 12:6 9
7. ЦСКА 1948 4 2 1 1 6:3 7
8. Арда 4 2 1 1 6:4 7
9. Крумовград 5 2 0 3 5:7 6
10. Локомотив (София) 6 2 0 4 5:12 6
11. ЦСКА-София 4 1 2 1 2:4 5
12. Славия 4 1 1 2 3:8 4
13. Ботев (Враца) 5 1 0 4 2:11 3
14. Ботев (Пловдив) 5 0 2 3 2:7 2
15. Етър 4 0 1 3 3:10 1
16. Пирин 5 0 1 4 1:8 1
/ГК/