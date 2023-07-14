Берое (Стара Загора) победи като гост Пирин в първия мач от новия сезон на Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от първия кръг на Първа лига:

Пирин (Благоевград) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (1:1)

голмайстори: 1:0 Даниил Кондраков 22, 1:1 Вини Трибуле 45+3, 1:2 Вини Трибуле 50

по-късно днес:

Крумовград - Лудогорец

в събота:

Левски - ЦСКА 1948

Арда Кърджали - Черно море

в неделя:

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив)

Хебър - ЦСКА-София

в неделя:

Локомотив (София) - Ботев (Враца)

Етър (Велико Търново) - Славия