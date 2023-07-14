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Берое (Стара Загора) победи като гост Пирин в първия мач от новия сезон на Първа лига

Ива Кръстева
Берое (Стара Загора) победи като гост Пирин в първия мач от новия сезон на Първа лига
Берое (Стара Загора) победи като гост Пирин в първия мач от новия сезон на Първа лига
снимка: БТА
Благоевград,  
14.07.2023 20:39
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от първия кръг на Първа лига:

Пирин (Благоевград) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Даниил Кондраков 22, 1:1 Вини Трибуле 45+3, 1:2 Вини Трибуле 50

по-късно днес:
Крумовград - Лудогорец

в събота:
Левски - ЦСКА 1948
Арда Кърджали - Черно море

в неделя:
Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив)
Хебър - ЦСКА-София

в неделя:   
Локомотив (София) - Ботев (Враца)
Етър (Велико Търново) - Славия 

 

/ИК/

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