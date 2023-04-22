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Арда (Кж) си тръгна с победа от гостуването в Пазарджик

Атанас Василев
Арда (Кж) си тръгна с победа от гостуването в Пазарджик
Арда (Кж) си тръгна с победа от гостуването в Пазарджик
Снимка: БТА
Пазарджик,  
22.04.2023 18:40
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг в efbet Лига:
Хебър (Пазарджик) - Арда (Кърджали)              - 0:1 (0:1)
Голмайстор: 0:1 Станислав Иванов 44

по-късно днес:
ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив)

в неделя:
Пирин (Благоевград) - ЦСКА-София
Левски - Берое (Стара Загора) 

в понеделник:
Спартак (Варна) - Септември (София) 
Славия - Ботев (Пловдив)

от петък:
Лудогорец (Разград) - Локомотив (София) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Игор Тиаго 81
червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 43

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)- 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 75-дузпа, 0:2 Алекс Фернандес 85

временно класиране:
 1. Лудогорец              27   20   5   2   67:20   65 точки  
 2. ЦСКА-София             26   20   4   2   47:12   64
 3. ЦСКА 1948              26   16   6   4   45:18   54
 4. Черно море             27   14   6   7   31:23   48  
 5. Левски                 26   12   9   5   34:13   45
 6. Локомотив (Пловдив)    26   12   7   7   28:25   43
 7. Славия                 26   13   2  11   27:25   41 
 8. Арда (Кърджали)        27   11   6  10   29:28   39
 9. Локомотив (София)      27   10   7  10   29:31   37
10. Ботев (Пловдив)        26    8   4  14   34:35   28
11. Берое                  26    6   6  14   24:42   24    
12. Ботев (Враца)          27    6   6  15   19:48   24
13. Септември (София)      26    5   7  14   24:38   22     
14. Пирин (Благоевград)    26    4   9  13   18:33   21 
15. Хебър                  27    4   5  18   13:46   17 
16. Спартак (Варна)        26    2   7  17   19:51   13

/АВ/

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