Арда (Кж) си тръгна с победа от гостуването в Пазарджик

Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг в efbet Лига: Хебър (Пазарджик) - Арда (Кърджали) - 0:1 (0:1) Голмайстор: 0:1 Станислав Иванов 44 по-късно днес: ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) в неделя: Пирин (Благоевград) - ЦСКА-София Левски - Берое (Стара Загора) в понеделник: Спартак (Варна) - Септември (София) Славия - Ботев (Пловдив) от петък: Лудогорец (Разград) - Локомотив (София) - 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Игор Тиаго 81 червен картон: Селсо Рапосо (Локомотив) 43 Ботев (Враца) - Черно море (Варна)- 0:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 75-дузпа, 0:2 Алекс Фернандес 85 временно класиране: 1. Лудогорец 27 20 5 2 67:20 65 точки 2. ЦСКА-София 26 20 4 2 47:12 64 3. ЦСКА 1948 26 16 6 4 45:18 54 4. Черно море 27 14 6 7 31:23 48 5. Левски 26 12 9 5 34:13 45 6. Локомотив (Пловдив) 26 12 7 7 28:25 43 7. Славия 26 13 2 11 27:25 41

8. Арда (Кърджали) 27 11 6 10 29:28 39

9. Локомотив (София) 27 10 7 10 29:31 37 10. Ботев (Пловдив) 26 8 4 14 34:35 28 11. Берое 26 6 6 14 24:42 24 12. Ботев (Враца) 27 6 6 15 19:48 24 13. Септември (София) 26 5 7 14 24:38 22 14. Пирин (Благоевград) 26 4 9 13 18:33 21 15. Хебър 27 4 5 18 13:46 17 16. Спартак (Варна) 26 2 7 17 19:51 13