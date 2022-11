Пропуснахме много шансове и допуснахме леки голове, признаха германските национали след загубата от Япония

Двама от най-опитните играчи в националния отбор на Германия - Мануел Нойер и Илкай Гюндоган, признаха, че тимът е допуснал прекалено много грешки както в атака, така и в защита, което е причина за неочакваната загуба с 1:2 от Япония на старта на световното първенство в Катар.

Германците, които са четирикратни световни шампиони, бяха определяни за твърд фаворит от специалисти и букмейкъри и водеха с 1:0 на почивката след гол на Гюндоган от дузпа, но след паузата Япония обърна резултата с голове на Рицу Доан и Такума Асано.

"Направихме мача твърде лесен за тях. Доминирахме в по-голямата част от мача. На световното първенство не можем да допускаме голове като тези, които ни вкараха. Липсваше ни увереност при контрола над топката. Изглеждахме така, все едно не всеки иска да играе с топката", каза Гюндоган пред АРД.

Капитанът на германците Нойер до голяма степен се съгласи с мнението на колегата си.

"Пропуснатите шансове и лошата защита ни костваха победата. Липсваше ни търпение в защита през второто полувреме. Трябваше да играем по-добре и по-уверено в атака. Това е голямо разочарование за нас", заяви вратарят на Байерн Мюнхен.

"Направихме така, че съперникът ни да изглежда много силен и в края тяхното по-голямо желание направи разликата. Японците вярваха, че могат да спечелят мача, докато ние мислехме, че можем да запазим преднината си", коментира още Нойер.

Загубата от Япония поставя Германия в много тежка ситуация, като Бундестимът ще трябва да търси две победи в оставащите си два мача с Испания и Коста Рика, ако не иска да повтори отпадането си от световното първенство още в груповата фаза, както се случи в Русия преди четири години.

