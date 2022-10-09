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Арда спечели точка срещу Ботев (Враца) и се изкачи до седмо място в класирането

Христо Бонински
Арда спечели точка срещу Ботев (Враца) и се изкачи до седмо място в класирането
Арда спечели точка срещу Ботев (Враца) и се изкачи до седмо място в класирането
Снимка: БТА
Враца,  
09.10.2022 19:47
 (БТА)

Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига:

Ботев Враца - Арда                  0:0             

по-късно днес:
ЦСКА 1948 - Черно море

от събота:
Славия - Септември София            1:0
Левски - Ботев Пловдив              1:0 

понеделник:
Спартак Варна - Локомотив Пловдив
Лудогорец - ЦСКА-София

от петък:
Хебър - Локомотив София             3:2
Пирин - Берое                       0:0

временно класиране:
 1. ЦСКА 1948                 12    8   2   2   22:10   26 точки
 2. ЦСКА-София                10    8   1   1   18:6    25
 3. Левски (София)            10    8   0   2   20:4    24 
 4. Лудогорец (Разград)       10    7   2   1   30:6    23
 5. Черно море (Варна)        11    7   1   3   14:11   22 
 6. Локомотив (Пловдив)       11    7   1   3   12:9    22  
 7. Арда (Кърджали)           13    6   3   4   12:11   21  
 8. Славия (София)            11    7   0   4   13:8    21  
 9. Локомотив София 1929      13    6   3   4   18:14   21  
10. Берое (Стара Загора)      13    3   3   7   11:22   12
11. Ботев (Враца)             13    3   2   8   13:23   11
12. Ботев (Пловдив)           12    3   1   8   14:19   10
13. Хебър 1918 (Пазарджик)    13    3   1   9    7:25   10
14. Септември (София)         13    2   3   8   11:20    9
15. Пирин (Благоевград)       13    1   5   7    7:16    8   
16. Спартак (Варна)           12    1   2   9    9:27    5

/ХБ/

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Към 20:47 на 09.10.2022 Новините от днес

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