Арда излезе на пето място в efbet Лига след победа над Хебър

Резултати и класиране от 12-ия кръг на efbet Лига:

Арда Кърджали - Хебър Пазарджик - 1:0

в петък:

Септември София - Спартак Варна

Черно море - Ботев Враца

Ботев Пловдив - Славия

в събота:

Локомотив София - Лудогорец

в понеделник:

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948

ЦСКА-София - Пирин Благоевград

Берое Стара Загора - Левски

класиране: 1. Лудогорец (Разград) 9 7 2 0 30:5 23 точки 2. ЦСКА 1948 11 7 2 2 19:9 23 3. ЦСКА-София 9 7 1 1 16:5 22 4. Локомотив (Пловдив) 10 7 1 2 11:6 22 5. Арда (Кърджали) 12 6 2 4 12:11 20 6. Черно море (Варна) 10 6 1 3 12:10 19 7. Левски (София) 8 6 0 2 18:4 18 8. Славия (София) 9 6 0 3 12:7 18 9. Локомотив София 1929 11 5 3 3 15:11 18 10. Берое (Стара Загора) 11 3 2 6 11:21 11 11. Ботев (Враца) 11 3 1 7 12:21 10 12. Септември (София) 11 2 2 7 10:18 8 13. Ботев (Пловдив) 10 2 1 7 13:18 7 14. Пирин (Благоевград) 11 1 4 6 6:14 7 15. Хебър 1918 (Пазарджик) 12 2 1 9 4:23 7 16. Спартак (Варна) 11 1 1 9 8:26 4