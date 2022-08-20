Левски с трета поредна победа в шампионата

Резултати и класиране от срещите от седмия кръг на efbet Лига: Спартак Варна - Арда Кърджали - 1:3 Левски - Хебър Пазарджик - 4:0 от петък: Ботев Пловдив - Черно море - 3:4 в неделя: ЦСКА 1948 - Локомотив София Септември София - Берое в понеделник: Славия - Ботев Враца Пирин Благоевград - Лудогорец Локомотив Пловдив - ЦСКА-София - отложен Класиране: 1. Черно море (Варна) 6 5 0 1 9:4 15 точки 2. ФК ЦСКА 1948 (София) 6 4 2 0 11:5 14 3. ЦСКА-София 5 4 1 0 11:2 13 4. Локомотив (Пловдив) 6 4 1 1 6:4 13 5. Арда (Кърджали) 7 4 0 3 9:8 12 6. Лудогорец (Разград) 4 3 1 0 12:2 10 7. Левски (София) 4 3 0 1 10:1 9 8. Локомотив София 1929 6 2 3 1 7:3 9 9. Славия (София) 4 3 0 1 6:2 9 10. Ботев (Враца) 6 2 1 3 8:11 7 11. Хебър 1918 (Пазарджик) 7 2 0 5 4:13 6 12. Берое (Стара Загора) 6 1 2 3 5:11 5 13. Септември (София) 6 1 1 4 6:12 4 14. Пирин (Благоевград) 6 0 2 4 4:8 2 15. Ботев (Пловдив) 6 0 1 5 6:13 1 16. Спартак (Варна) 7 0 1 6 2:17 1