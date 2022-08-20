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Левски с трета поредна победа в шампионата

Мирослав Димитров
Левски с трета поредна победа в шампионата
Левски с трета поредна победа в шампионата
София,  
20.08.2022 22:13
 (БТА) 
Резултати и класиране от срещите от седмия кръг на efbet Лига: 

Спартак Варна - Арда Кърджали   - 1:3
Левски - Хебър Пазарджик        - 4:0

от петък:
Ботев Пловдив - Черно море      - 3:4

в неделя:
ЦСКА 1948 - Локомотив София
Септември София - Берое

в понеделник:
Славия - Ботев Враца
Пирин Благоевград - Лудогорец 

Локомотив Пловдив - ЦСКА-София - отложен

     Класиране:
 1. Черно море (Варна)            6    5   0   1    9:4    15 точки 
 2. ФК ЦСКА 1948 (София)          6    4   2   0   11:5    14
 3. ЦСКА-София                    5    4   1   0   11:2    13
 4. Локомотив (Пловдив)           6    4   1   1    6:4    13 
 5. Арда (Кърджали)               7    4   0   3    9:8    12    
 6. Лудогорец (Разград)           4    3   1   0   12:2    10
 7. Левски (София)                4    3   0   1   10:1     9    
 8. Локомотив София 1929          6    2   3   1    7:3     9
 9. Славия (София)                4    3   0   1    6:2     9
10. Ботев (Враца)                 6    2   1   3    8:11    7
11. Хебър 1918 (Пазарджик)        7    2   0   5    4:13    6
12. Берое (Стара Загора)          6    1   2   3    5:11    5
13. Септември (София)             6    1   1   4    6:12    4 
14. Пирин (Благоевград)           6    0   2   4    4:8     2    
15. Ботев (Пловдив)               6    0   1   5    6:13    1
16. Спартак (Варна)               7    0   1   6    2:17    1

 

/МД/

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