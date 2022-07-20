Съдийски назначения за мачовете от втория кръг във Втора лига

site.btaСъдийски назначения за мачовете от втория кръг във Втора лига
Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за мачовете от втория кръг на Втора лига:
23 юли 2022 година, събота, 18:30 часа:
ПФК Марица 1921 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ти: Вилиян Весков Видинов
СН: Стефан Спасов Иванов
23 юли 2022 година, събота, 18:30 часа:
ОФК Янтра 2019 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Иван Стефанов Иванов
АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ти: Михаел Петков Павлов
СН: Камен Михайлов Алексиев
23 юли 2022 година, събота, 18:30 часа:
ФК Крумовград - ОФК Беласица
ГС: Георги Иванов Иванов
АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ти: Денислав Йорданов Сталев
СН: Илко Мирославов Топалов
23 юли 2022 година, събота, 20:00 часа:
ФК Етър Велико Търново - Дунав Русе
ГС: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Стилян Стоянов Колев
СН: Валентин Желев Добрев
23 юли 2022 година, събота, 20:00 часа:
ПФК Лудогорец 1945 II - ЦСКА 1948 II
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ти: Кристиян Николов Колев
СН: Красимир Иванов Василев
24 юли 2022 година, неделя, 18:30 часа:
ПФК Добруджа 1919 - Миньор Перник
ГС: Станимир Георгиев Тодоров
АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Борис Димитров Борисов
24 юли 2022 година, неделя, 20:00 часа:
ПФК Монтана 1921 - ФК Витоша Бистрица
ГС: Кристиян Младенов Тодоров
АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ти: Стоян Панталеев Арсов
СН: Милко Петков Николов
25 юли 2022 година, понеделник, 18:30 часа:
Ботев Пловдив II - Спортист 2009 Своге
ГС: Мартин Иванов Марков
АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ти: Мустафа Севди Шефкет
СН: Тихомир Димитров Костовски
26 юли 2022 година, вторник, 18:00 часа:
ФК Созопол - ОФК Спартак Плевен
ГС: Стилян Стоянов Колев
АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ти: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Цветан Георгиев Георгиев
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/ГК/
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