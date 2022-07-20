Съдийски назначения за мачовете от втория кръг във Втора лига

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за мачовете от втория кръг на Втора лига:

23 юли 2022 година, събота, 18:30 часа:

ПФК Марица 1921 - ФК Литекс Ловеч

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ти: Вилиян Весков Видинов

СН: Стефан Спасов Иванов



23 юли 2022 година, събота, 18:30 часа:

ОФК Янтра 2019 - ФК Струмска слава 1927

ГС: Иван Стефанов Иванов

АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ти: Михаел Петков Павлов

СН: Камен Михайлов Алексиев



23 юли 2022 година, събота, 18:30 часа:

ФК Крумовград - ОФК Беласица

ГС: Георги Иванов Иванов

АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Ивелин Иванов Рашев

4-ти: Денислав Йорданов Сталев

СН: Илко Мирославов Топалов



23 юли 2022 година, събота, 20:00 часа:

ФК Етър Велико Търново - Дунав Русе

ГС: Любослав Бисеров Любомиров

АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ти: Стилян Стоянов Колев

СН: Валентин Желев Добрев



23 юли 2022 година, събота, 20:00 часа:

ПФК Лудогорец 1945 II - ЦСКА 1948 II

ГС: Владимир Вълков Вълков

АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ти: Кристиян Николов Колев

СН: Красимир Иванов Василев



24 юли 2022 година, неделя, 18:30 часа:

ПФК Добруджа 1919 - Миньор Перник

ГС: Станимир Георгиев Тодоров

АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ти: Борис Борисов Попов

СН: Борис Димитров Борисов



24 юли 2022 година, неделя, 20:00 часа:

ПФК Монтана 1921 - ФК Витоша Бистрица

ГС: Кристиян Младенов Тодоров

АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров

4-ти: Стоян Панталеев Арсов

СН: Милко Петков Николов



25 юли 2022 година, понеделник, 18:30 часа:

Ботев Пловдив II - Спортист 2009 Своге

ГС: Мартин Иванов Марков

АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ти: Мустафа Севди Шефкет

СН: Тихомир Димитров Костовски



26 юли 2022 година, вторник, 18:00 часа:

ФК Созопол - ОФК Спартак Плевен

ГС: Стилян Стоянов Колев

АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ти: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Цветан Георгиев Георгиев



Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.