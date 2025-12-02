Подробно търсене

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди медалистите от Европейското първенство по бокс за мъже до 23 години

Георги Крумов
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди медалистите от Европейското първенство по бокс за мъже до 23 години
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди медалистите от Европейското първенство по бокс за мъже до 23 години
Официални актове, Снимка: Министерство на младежта и спорта/ Министър Пешев награди медалистите от Европейското първенство по бокс
София,  
02.12.2025 14:07
 (БТА)

Министърът на младежта и  спорта Иван Пешев награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по бокс до 23 години в Будапеща.

Българските състезатели спечелиха три медала и заеха третото място в крайното класиране по отличия в мъжката надпревара. С европейската титла в категория до 60 килограма триумфира Радослав Росенов, докато Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг) завоюваха сребърни медали.

"От сърце ви благодаря за емоциите и гордостта, с които заредихте България. Вашите постижения доказват, че упоритият труд и добрата работа на   състезатели, треньори и федерация дават резултат", заяви министър Пешев.

Той връчи почетни плакети и на треньорите Жоел Арате, Валентин Поптолев и Александър Александров.

Председателят на федерацията Красимир Инински благодари за подкрепата на ММС към българския бокс и Европейското първенство през 2026 година, на което страната ни ще бъде домакин.

Министър Пешев изрази увереност, че БФБокс ще се справи отлично с организацията на шампионата, а спортистите ни ще спечелят множество
медали на родна земя.

По-рано днес боксьорите дадоха пресконференция след завръщането си от Будапеща, а президентът на федерацията Красимир Инински я отчете изминаващата година като много успешна.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:14 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация