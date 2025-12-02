Подробно търсене

Ново предложение на женската НБА би гарантирало базова заплата от 1 милион долара за състезателките с максимални договори

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/John Locher
Ню Йорк,  
02.12.2025 09:43
 (БТА)

Последното предложение, направено от Женската НБА (WNBA) в колективните преговори със синдиката на играчите, би гарантирало базова заплата от 1 милион долара за състезателките с максимални договори, съобщава ESPN.

Общите печалби за играчите с максимални договори биха могли да надхвърлят 1,2 милиона долара, като се вземе предвид разпределението на приходите, което би надминало предишното предложение на лигата, което предвиждаше максимални заплати от около 1,1 милиона долара.

Националната асоциация на баскетболистките в САЩ отхвърли това предложение преди около две седмици, а лигата и синдикатът се споразумяха в неделя да удължат крайния срок с шест седмици до 9 януари 2026 година. Това беше второто удължаване от края на сезон 2025 насам.

Според ESPN, най-новото предложение би довело до таван на заплатите от 5 милиона долара през 2026-а и той би нараствал ежегодно заедно с ръста на приходите през целия срок на колективния трудов договор. Минималната заплата за 2026 година ще бъде 225 000 долара. Таванът на заплатите за отборите беше 1,5 милиона долара през 2025-а.

От страна на играчите поискаха таван, който да е обвързан с ръста на приходите на женската НБА, вместо да остане непроменен през целия срок на сделката. Синдикатът все още не е отговорил публично на последното предложение на лигата.

/КМ/

