Боян Денчев
ЦСКА 1948 замина на подготовка в Банско, където ще играе контрола с Раднички Ниш
снимка: официален фейсбук ЦСКА 1948
Бистрица,  
12.11.2025 15:17
Отборът на ЦСКА 1948 започна подготвителен лагер в планинския курорт Банско, който ще продължи до 19 ноември.

По време на престоя е предвидена контролна среща срещу сръбския Раднички Ниш — информация за дата и час на срещата ще бъде обявена допълнително.

Футболистите на Иван Стоянов загубиха последната си среща от Първа лига срещу Черно море с 0:1, но въпреки това запазиха втората си позиция с актив от 30 точки, като изостават на 5 от Левски.

Следващата среща на ЦСКА 1948 е гостуване на Арда Кърджали от 16-ия кръг на първенството. Двубоят е насрочен за 22 ноември (събота) от 12:00 часа.

