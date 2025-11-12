Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис в Турция, Янаки Милев отпадна

Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният българин, който е водач в световната ранглиста при юношите, надделя над японския квалификант Юта Томида с 6:2, 6:2. Иванов дръпна с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет и с 5:1 във втория, за да затвори мача за 67 минути.

Така той ще играе срещу поставения под номер 2 Олексий Крутих (Украйна) за място на четвъртфиналите.

Друг българин - Янаки Милев, отпадна в първия кръг поединично. Преминалият през квалификациите Милев беше елиминиран от шестия в схемата Николас Йонел (Румъния) с 3:6, 3:6 за 97 минути. Българинът пропиля ранен пробив аванс, след което загуби първия сет след серия от четири предни гейма на съперника. Във втората част Йонел дръпна с 4:1 и това се оказа решаващо.

Милев е четвъртфиналист на двойки в тандем с британеца Феликс Мишкър. Двамата вчера надделяха на старта при дуетите над Радован Михалик (Словакия) и Юта Томида с 5:7, 6:2, 10-6.