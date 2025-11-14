Подробно търсене

Янаки Милев допусна поражение на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Анталия

Ива Кръстева
Янаки Милев допусна поражение на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Анталия
Янаки Милев допусна поражение на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Анталия
снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (архив)
Анталия,  
14.11.2025 13:38
 (БТА)

Националът на България за Купа „Дейвис“ Янаки Милев отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Милев и Феликс Мишкър (Великобритания) отстъпиха пред водачите в схемата Марко Максимович и Стефан Попович (Сърбия) с 3:6, 1:6 за 56 минути на корта.

Българинът и британецът поведоха с 2:0, но загубиха шест от следващите седем гейма в първия сет. Във втората част те взеха само един гейм и приключиха участието си в турнира.

21-годишният Милев за последно игра за титла при дуетите във веригата на Международната федерация ITF в началото на октомври, когато в Сарагоса заслужи общо пети трофей в кариерата си на двойки и първи за сезона.

/ИК/

Свързани новини

14.11.2025 11:51

Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на турнир по тенис в Турция

Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. 17-годишният Иванов, който е водач в световната ранглиста при юношите,
13.11.2025 14:56

Янаки Милев е полуфиналист на двойки на турнир по тенис в Анталия

Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. Милев и британецът Феликс Мишкър надделяха над четвъртите поставени в схемата румънци Стефан Андрееску и Георге
13.11.2025 13:22

Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Турция

Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. 17-годишният българин, който е водач в световната ранглиста при юношите, надделя над японския квалификант Юта

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:44 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация