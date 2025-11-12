Колорадо Аваланш увеличи преднината си в сборното класиране на НХЛ с победа срещу прекия конкурент Анахайм Дъкс

Габриел Ландеског вкара първия си гол в редовния сезон от повече от три години, а Артури Лехконен записа попадение и асистенция за победа на Колорадо Аваланш с 4:1 срещу Анахайм Дъкс в мач от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така отборът от Денвър записа 27-а точка и продължава да бъде категоричен лидер в сборното класиране.

Мартин Нечаш и Паркър Кели също бяха точни, а Нейтън Маккинън направи три асистенции за третия си пореден мач с повече от една точка. Скот Уеджууд пък отрази 35 шайби на вратата на Колорадо, който води с четири точки на Далас Старс в Централната дивизия и също с толкова на лидера в Тихоокеанската Анахайм.

Лео Карлсон записа точка в 11-и пореден мач с гол и Лукас Достал направи 32 спасявания за Дъкс, които прекратиха серията си от седем победи.

Рууп Хинц бе точен 1:56 минути преди края на продължението и Далас спечели с 3:2 срещу Отава Сенатърс в друг мач във вторник. Джейсън Робъртсън завърши с гол и асистенция, а първото попадение бе дело на Мико Рантанен. Именно финландецът започна обрата за Далас при пасив от 0:2 след голове на Дрейк Батерсън и Ник Йенсен в първата третина.

Уинипег остана на три точки зад Сиатъл на трето място в Централната дивизия, след като надигра Ванкувър Канъкс с 5:3. Джош Морисей вкара гол и завърши с три точки, а останалите попадения бяха дело на Нино Нидерайтер, Алекс Аяфало, Джонатан Тоус и Габриел Виларди.

Сиатъл Кракен е с точка назад и заема трето място в Тихоокеанската дивизия, след като загуби с 1:2 след дузпи срещу Кълъмбъс Блу Джакетс. Чарли Койл вкара победния гол в четвъртия рунд на свободните удари за отбора от Охайо, който спечели за първи път в серия от пет поредни гостувания.

Каролина Хърикейнс пропусна възможност да поведе в класирането в Източната конференция, след като отстъпи с 1:4 на Вашингтон Кепиталс. Кейнс са с 22 точки и една по-малко от дивизионния съперник Ню Джърси.

Алекс Овечкин записа гол на празна мрежа и една асистенция, а за столичани точни бяха още Брендън Дюхейм, Дилан Стром и Джейкъб Чикрин. Николай Елерс записа единственото попадение за Кейнс, които сложиха край на серията си от четири победи в НХЛ.

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон: Бостън - Торонто - 5:3 Каролина - Вашингтон - 1:4 Монреал - Лос Анджелис - 1:5 Отава - Далас - 2:3 след продължение Минесота - Сан Хосе - 1:2 след продължение Сейнт Луис - Калгари - 3:2 Колорадо - Анахайм - 4:1 Сиатъл - Кълъмбъс - 1:2 след дузпи Ванкувър - Уинипег - 3:5 Източна конференция Атлантическа дивизия: Монреал 22 точки, Бостън 22 Отава 20 Столична дивизия: Ню Джърси 23, Каролина 22, Питсбърг 21 Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 27, Далас 23, Уинипег 20 Тихоокеанска дивизия: Анахайм 23, Лос Анджелис 20, Сиатъл 19