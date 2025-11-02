Подробно търсене

Джанис Тиен спечели първа титла в кариерата си след триумф на турнира по тенис в Ченай

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Frank Franklin II
Ченай, Индия,  
02.11.2025 17:17
Четвъртата поставена Джанис Тиен (Индонезия) спечели първа титла в кариерата си след триумф на турнира по тенис на твърди кортове в Ченай (Индия) от сериите УТА 250 с награден фонд 275 094 долара.

На финала Тиен победи номер 7 Кимбърли Бирел (Австралия) с 6:4, 6:3 за точно два часа игра.

Тенисистката от Индонезия направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача.

За Тиен това беше втори финал през сезона и в кариерата след този в Сао Пауло (Бразилия) в края на месец септември. 

