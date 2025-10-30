Съветът за електронни медии откри нарушения в предаванията „Биг брадър“ и „Диви и красиви“, излъчвани по Нова телевизия

Съветът за електронни медии (СЕМ) откри нарушения в предаванията „Биг брадър“ и „Диви и красиви“, излъчвани по Нова телевизия. Това бе обявено на днешното заседание на регулатора.

В докладите на дирекция „Мониторинг и анализи“ относно съдържанието на реалити форматите „Биг брадър“ и „Диви и красиви“ бе посочено, че в първото предаване е установена сцена с език на омразата към хора с различна сексуална ориентация, както и случаи на вербална агресия, за които ще бъдат предприети административно-наказателни действия. Докладът за „Диви и красиви“ отчита нередности, свързани с липса на обозначение за продуктово позициониране в част от епизодите.

В доклада си Зорница Гюрова посочва, че до СЕМ са изпратени 16 зрителски писма с критични мнения за „Биг брадър“ и пет за „Диви и красиви“.

Мониторингът на програмата Bloomberg TV Bulgaria, създавана от „Инвестор ТВ“ ЕАД, е показал високо съдържателно ниво и разнообразна бизнес тематика, но и нарушения, сред които излъчване на части от предавания на чужд език без превод и търговски съобщения без ясно обозначение. СЕМ ще изиска писмени договори за излъчването им и ще предприеме съответни действия, бе посочено в доклада.

Председателят на СЕМ д-р Симона Велева и гл. експерт Илия Люцканов докладваха за участието на българската делегация в 62-рата среща на Европейската платформа на регулаторните органи (EPRA), проведена в Ереван, Армения, между 22 и 24 октомври. Форумът беше посветен на темите за медийния плурализъм в цифровата епоха и стратегическото планиране на регулаторите, докладва Люцканов.

Симона Велева посочи, че са проведени редица срещи с представители на различни държави и й направило впечатление, че повечето от тях също не са променили кой знае колко законодателството си във връзка с Европейския акт за свободата на медиите. Тя посочи, че е имало предложение за съвместна среща между румънския и българския регулатор в бъдеще и е обсъдено предстояща среща в България на регулаторите от Черноморския регион да бъде през септември 2026 г.

На заседанието бе приет и доклад за спазването на условията на индивидуалната лицензия на радиопрограмата Z-Rock на bTV Media Group на територията на Пазарджик. Констатирани са частични несъответствия с програмните изисквания и бе решено доставчикът да бъде поканен на среща със Съвета.

СЕМ регистрира нов доставчик на аудиовизуална медийна услуга – „Балкан Вижън 21“ ЕООД, който ще разпространява филмова програма с наименование „Канал 4“ чрез кабел и сателит, със специализиран профил „филмови продукции“. Началото на излъчването е планирано за 1 ноември. Програмата ще представя балканското кино като значима част от европейската културна идентичност и ще се действа с локализиране сред българската аудитория, обявиха от СЕМ.