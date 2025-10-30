Подробно търсене

Съветът за електронни медии откри нарушения в предаванията „Биг брадър“ и „Диви и красиви“, излъчвани по Нова телевизия

Ваня Сухарова
Съветът за електронни медии откри нарушения в предаванията „Биг брадър“ и „Диви и красиви“, излъчвани по Нова телевизия
Съветът за електронни медии откри нарушения в предаванията „Биг брадър“ и „Диви и красиви“, излъчвани по Нова телевизия
Снимка: Христо Касабов/БТА
София,  
30.10.2025 12:37
 (БТА)

Съветът за електронни медии (СЕМ) откри нарушения в предаванията „Биг брадър“ и „Диви и красиви“, излъчвани по Нова телевизия. Това бе обявено на днешното заседание на регулатора. 

В докладите на дирекция „Мониторинг и анализи“ относно съдържанието на реалити форматите „Биг брадър“ и „Диви и красиви“ бе посочено, че в първото предаване е установена сцена с език на омразата към хора с различна сексуална ориентация, както и случаи на вербална агресия, за които ще бъдат предприети административно-наказателни действия. Докладът за „Диви и красиви“ отчита нередности, свързани с липса на обозначение за продуктово позициониране в част от епизодите.

В доклада си Зорница Гюрова посочва, че до СЕМ са изпратени 16 зрителски писма с критични мнения за „Биг брадър“ и пет за „Диви и красиви“. 

Мониторингът на програмата Bloomberg TV Bulgaria, създавана от „Инвестор ТВ“ ЕАД, е показал високо съдържателно ниво и разнообразна бизнес тематика, но и нарушения, сред които излъчване на части от предавания на чужд език без превод и търговски съобщения без ясно обозначение. СЕМ ще изиска писмени договори за излъчването им и ще предприеме съответни действия, бе посочено в доклада. 

Председателят на СЕМ д-р Симона Велева и гл. експерт Илия Люцканов докладваха за участието на българската делегация в 62-рата среща на Европейската платформа на регулаторните органи (EPRA), проведена в Ереван, Армения, между 22 и 24 октомври. Форумът беше посветен на темите за медийния плурализъм в цифровата епоха и стратегическото планиране на регулаторите, докладва Люцканов.

Симона Велева посочи, че са проведени редица срещи с представители на различни държави и й направило впечатление, че повечето от тях също не са променили кой знае колко законодателството си във връзка с Европейския акт за свободата на медиите. Тя посочи, че е имало предложение за съвместна среща между румънския и българския регулатор в бъдеще и е обсъдено предстояща среща в България на регулаторите от Черноморския регион да бъде през септември 2026 г.

На заседанието бе приет и доклад за спазването на условията на индивидуалната лицензия на радиопрограмата Z-Rock на bTV Media Group на територията на Пазарджик. Констатирани са частични несъответствия с програмните изисквания и бе решено доставчикът да бъде поканен на среща със Съвета.

СЕМ регистрира нов доставчик на аудиовизуална медийна услуга – „Балкан Вижън 21“ ЕООД, който ще разпространява филмова програма с наименование „Канал 4“ чрез кабел и сателит, със специализиран профил „филмови продукции“. Началото на излъчването е планирано за 1 ноември. Програмата ще представя балканското кино като значима част от европейската културна идентичност и ще се действа с локализиране сред българската аудитория, обявиха от СЕМ.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

16.10.2025 12:43

Съветът за електронни медии удължи лицензиите на седем радиостанции

Съветът за електронни медии (СЕМ) прие на днешното си заседание решения за удължаване с по 15 години на сроковете на индивидуалните лицензии за доставяне на радиоуслуги на седем радиостанции. „В момента има голямо насищане на искания за удължаване
10.10.2025 13:46

СЕМ изразява готовност да предоставя експертно становище по бъдещи текстове, които пряко засягат медийната среда

Съветът за електронни медии (СЕМ) публикува на сайта си позиция по повод публично оповестените предложения за промени в Наказателния кодекс.  „Съветът за електронни медии е изненадан от бързата законодателна процедура, през която преминават
09.10.2025 13:08

Съветът за електронни медии не прие отчета на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков за периода януари - юни 2025 г.

Отчетът на генералния директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков за периода януари – юни 2025 г. не бе приет от членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) на днешното заседание.  С четири гласа против и един „за“ - този на Галина

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:47 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация